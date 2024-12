L'iPhone 17 Air entre en phase de pré-production

Pour septembre 2025, il semble qu'Apple prévoit de lancer un tout nouvel iPhone, surnommé provisoirement l'iPhone 17 Air. Encore au stade de rumeur, cet appareil pourrait devenir le plus fin des iPhone jamais conçu. Selon des informations confidentielles, il serait actuellement en phase de pré-production.

Une nouvelle confirmation de son existence

L’iPhone 17 Air, probable remplaçant de l'iPhone 17 Plus, a officiellement franchi une étape importante dans son développement en entrant dans la phase de présentation des produits. Cela signifie qu’Apple commence à collaborer avec ses fournisseurs pour définir les spécifications techniques finales, préparer la chaîne d’approvisionnement, et peaufiner le design avant le lancement.

Ce nouveau modèle serait présenté comme une version plus légère et plus fine de l’iPhone traditionnel, seulement 6,25 mm d'épaisseur, avec un accent particulier sur l’ergonomie et la durabilité. L’une des principales innovations évoquées est l’intégration d’une nouvelle technologie de batterie ultralégère qui pourrait prolonger l’autonomie sans augmenter l’épaisseur de l’appareil.

De plus, l’iPhone 17 Air devrait être doté d’un écran OLED optimisé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à celui des modèles Pro, et abandonnerait définitivement le port de carte SIM physique. Ce modèle pourrait également introduire une version simplifiée de la puce A19, conçue pour une utilisation efficace et économe en énergie.

D'après des rumeurs de plus en plus persistantes, l'iPhone 17 Air pourrait remplacer l'iPhone 17 Plus, une position délicate entre un iPhone standard et un iPhone Pro très prisé malgré son prix élevé. Les modèles iPhone mini et iPhone Plus ont déjà fait les frais de cette concurrence ces dernières années. Si ce nouvel iPhone se concrétise, il reste à voir comment Apple le nommera officiellement.



