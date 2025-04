L’iPhone 17e entre en production d’essai, lancement prévu mi 2026

L’iPhone 17e d’Apple, un appareil milieu de gamme de nouvelle génération, s'apprête à entrrer en phase de production d’essai, avec un lancement prévu pour fin mai 2026, selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, qui cite des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement chinoise d’Apple. Bien que la date exacte reste à confirmer, l’iPhone 17e devrait concurrencer des appareils milieu de gamme de rivaux tels que Google, Xiaomi, Redmi et Vivo, qui sortent généralement de nouveaux modèles à la même période.

S’appuyer sur le succès de l’iPhone 16e

Lancé fin février 2025 à partir de 719 € (599 $), l’iPhone 16e a introduit un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, une puce A18 et un port USB-C, se positionnant comme une option abordable au sein de la gamme iPhone. Sa sortie a contribué à la forte performance d’Apple sur les marchés émergents, permettant à l’entreprise de décrocher la première place des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2025 avec 19 % de part de marché, selon Counterpoint Research. C’est la première fois qu’Apple domine le marché lors d’un premier trimestre.

Anticipation pour l’iPhone 17e

Fixed Focus Digital, qui avait révélé le nom “iPhone 16e” dès décembre 2024, a évoqué le développement de l’iPhone 17e la veille du lancement du 16e, mentionnant un “nouveau nom de code de projet” dans la chaîne d’approvisionnement de la firme à la pomme. Alors que certains s’attendaient à une continuation de la série d’entrée de gamme “iPhone SE”, l’annonce précoce du nom “e” par le leaker s’est avérée exacte. Un rapport de février 2025 de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) prévoyait également un iPhone 17e, mais suggérait un lancement en février 2026, contrairement à l’échéance de mai avancée par le leaker.

Un virage stratégique pour la gamme milieu de gamme d’Apple

L’introduction de l’iPhone 17e en tant que modèle “e” à mi-cycle pourrait rafraîchir la gamme phare d’Apple plus efficacement que les stratégies passées, comme la re-sortie d’iPhones standards dans de nouvelles couleurs. Contrairement au calendrier imprévisible des précédents modèles iPhone SE, une série “e” régulière pourrait offrir aux consommateurs des attentes plus claires, comme le fait Google avec son "Pixel Xa" par exemple. Avec l’iPhone 17e, Apple vise à maintenir sa place sur le marché milieu de gamme tout en capitalisant sur le succès de l’iPhone 16e. Les clients plus exigeants attendront en revanche septembre. La prochaine tournée introduira l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max.