Le premier iPhone sans bordure ne sera pas prêt en 2026

La révolution n'est pas une mince affaire. Depuis l'iPhone en 2007, Apple n'a finalement réussi qu'une fois à véritablement renouveler son téléphone, c'était l'iPhone X en 2017. Depuis, la firme travaille sur des modèles pliables et d'autres sans bordure autour de l'écran. Ni l'un ni l'autre ne semble prêt, et le dernier cité vient de prendre un nouveau retard.

Un iPhone sans bord, mais pas comme les autres

Prévu pour 2026, le premier iPhone avec un écran entièrement sans bordure se heurterait à de nombreux obstacles techniques, comme le rapporte The Elec.



Alors qu'Apple est parvenue à réduire progressivement les bordures de ses iPhones, notamment avec l'iPhone 15 Pro puis l'iPhone 16 Pro, l'objectif "zéro bordure" semble hors d'atteinte à l'heure actuelle. Apple collabore avec Samsung Display et LG Display pour lancer cette nouvelle technologie d'écran, mais les trois géants confrontés à de nombreux défis. Contrairement aux écrans incurvés des téléphones Samsung ou au concept d'« écran en cascade à quatre courbes » de Xiaomi, Apple cherche à éviter « l'effet loupe » caractéristique des bords d'écran incurvés.

Concept d'iPhone 18 Pro bleu par iPhoneSoft.

Le design qu'Apple envisage s'écarte de la norme en préservant l'écran plat et les bords nets de son look emblématique d'iPhone, tout en étendant idéalement l'écran pour couvrir les bords d'une manière proche de l'esthétique actuelle de l'Apple Watch. Personne ne les blâmera pour cela, l'entreprise dirigée par Tim Cook cherchant constamment le meilleur pour ses clients, ce qui passe bien souvent par l'absence de compromis.



Cependant, le chemin emprunté est semé d'embûches. Des technologies clés comme l'encapsulation en couche mince (TFE), qui protège les écrans OLED des éléments environnementaux, et l'adhésif transparent optique (OCA), utilisé pour le collage autour des bords incurvés, nécessitent des avancées significatives. De plus, garantir un espace adéquat pour les composants critiques tels que l'antenne 5G pose des défis supplémentaires.



D'après les informations de nos confrères coréens, le point principal d'achoppement se situe au niveau du développement de l'OCA. La technologie actuelle provoque des distorsions de la vue latérale et ne prend pas encore en compte les dommages potentiels causés par les impacts sur cette conception sans bordure.



Le plan initial d'Apple était de préparer ces écrans pour la production de masse de l'iPhone 18 en 2026, mais les négociations avec les fabricants d'écrans étant toujours en cours, il semble peu probable que ce calendrier soit respecté. Cela suggère que le lancement de l'iPhone « tout écran », le rêve de Jony Ive, pourrait être décalé à 2027 (iPhone 19), voire à 2028 (iPhone 20). Apple serait bien inspirée de le lancer au plus tard en 2027, pour les vingt ans du modèle.