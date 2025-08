Une première image de la petite batterie de l'iPhone 17 Air

Majin Bu certifie avoir en sa possession la première image de la batterie qui sera incorporée dans l'iPhone 17 Air. Une batterie qui s'annonce malheureusement assez faible pour tenir dans un iPhone presque aussi fin qu'un port USB-C.

iPhone 17 Air : une batterie en métal et une autonomie qui inquiète

Un nouveau leak du leaker Majin Bu montre des images d’une prétendue batterie destinée à l’iPhone 17 Air, attendu pour septembre. La pièce se distingue par un couvercle en métal, similaire à celui utilisé sur l’iPhone 16 Pro. Cette conception aiderait à dissiper la chaleur dans le futur modèle ultra‑fin, annoncé à seulement 5,5 mm d’épaisseur à son point le plus mince.

Selon la source, la batterie en forme de L offrirait une capacité d’environ 2 900 mAh, ce qui confirme les rumeurs précédentes évoquant une plage comprise entre 2 800 et 3 000 mAh. Cela en ferait la plus petite batterie depuis la série iPhone 13.

Autonomie limitée, compensée par iOS 26 et la puce A19

Avec une telle capacité, l’iPhone 17 Air pourrait afficher une autonomie inférieure aux modèles récents. Des tests internes indiquent que seulement 60 % à 70 % des utilisateurs pourraient passer une journée entière sans recharge, contre 80 % à 90 % sur les autres iPhone. Apple miserait sur la nouvelle puce A19 et le mode d’alimentation adaptatif d’iOS 26 pour améliorer la gestion énergétique et maintenir une autonomie acceptable.

Une coque‑batterie prévue pour compenser

Pour pallier cette limite, Apple prévoirait de lancer un étui‑batterie officiel en option, une première depuis les Smart Battery Case de l’iPhone 11. La recharge MagSafe à 50 W (si elle est confirmée) sera également un plus non négligeable pour réduire la frustration des utilisateurs.

Cette fuite confirme une fois de plus que l’iPhone 17 Air sera un appareil orienté vers le design ultra‑fin, mais avec un compromis évident sur la capacité énergétique. Apple semble vouloir compenser via des optimisations logicielles et matérielles, mais une coque‑batterie pourrait devenir un accessoire presque indispensable pour de nombreux utilisateurs bien que cela soit contradictoire avec le faite de tout miser sur un iPhone fin.