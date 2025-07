L'iPhone 17 Air aurait une puce A19 Pro bridée

Les rumeurs autour de l'iPhone 17 Air se précisent et révèlent une stratégie intéressante de la part d'Apple. Selon les dernières informations, ce modèle ultra-fin pourrait bien bénéficier d'une puce A19 Pro, mais avec une particularité qui divise les analystes.

Une puce A19 Pro avec une limitation graphique

Le leaker Fixed Focus Digital, suivi par plus de deux millions de personnes sur Weibo, affirme que l'iPhone 17 Air sera équipé d'une puce A19 Pro similaire à celle des modèles Pro, mais avec un GPU bridé à cinq cœurs au lieu de six. Cette différence pourrait légèrement affecter les performances graphiques, particulièrement pour les jeux gourmands en ressources.

Cette approche technique, appelée "chip binning", n'est pas nouvelle chez Apple. Elle permet d'utiliser des puces dont un cœur graphique est défectueux mais qui restent parfaitement fonctionnelles. Pour l'utilisateur moyen, cette limitation devrait passer inaperçue dans l'usage quotidien. Apple a notamment utilisé se procédé sur les iPhone 13 et 16e, mais également sur les puces M des Mac.

L'iPhone 17 Air disposerait également de 12 Go de RAM, soit autant que les modèles Pro, contre 8 Go pour l'iPhone 17 standard. Cette générosité en mémoire vive témoigne de l'importance qu'Apple accorde à Apple Intelligence et aux futures fonctionnalités d'IA.

Des prévisions contradictoires qui sèment le doute

Ces informations contredisent les prévisions précédentes de Ming-Chi Kuo, analyste reconnu pour sa fiabilité, qui tablait sur une puce A19 standard pour l'iPhone 17 Air. De même, Jeff Pu avait prédit que l'iPhone 17 de base resterait sur la puce A18, alors que Fixed Focus Digital évoque un A19.

Cette bataille de rumeurs illustre peut-être un changement de stratégie chez Apple en cours de développement. La firme pourrait avoir décidé de repositionner l'iPhone 17 Air comme un véritable intermédiaire premium entre les versions standard et Pro, justifiant ainsi l'intégration d'une puce plus puissante.



De notre côté, on ne pense pas qu'Apple fera le choix de l'A19 Pro pour l'iPhone 17 Air. Ce dernier, dont l'intérêt principal est d'être ultra fin, doit donner la priorité à l'efficacité énergétique. Une puce A19 Pro — même bridée — serait trop consommatrice d'énergie.

La présentation officielle en septembre prochain permettra de trancher ces débats et de découvrir si Apple mise vraiment sur une montée en gamme généralisée de sa gamme iPhone 17.