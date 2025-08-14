Le prochain iPad mini aurait la puce A19 Pro de l'iPhone 17 Pro

Apple préparerait la prochaine génération d’iPad mini, qui pourrait être équipée de la puce A19 Pro. Cette évolution promet de meilleures performances et un écran encore plus performant, tout en conservant le format compact qui fait le succès de la gamme.

Un iPad mini boosté à la puce A19 Pro

Apple prépare la prochaine génération de son iPad mini, qui devrait être équipée de la puce A19 Pro, selon des informations issues d’un code interne récemment révélé. Cette puce, déjà prévue pour les futurs iPhone 17 Pro, promet des performances nettement supérieures à celles de l’A17 Pro actuellement présente dans l’iPad mini lancé en 2024. Avec un nombre de cœurs GPU plus élevé et des optimisations pour la gestion graphique et l’intelligence artificielle, l’A19 Pro devrait offrir une expérience plus fluide et réactive pour les applications exigeantes.

Le modèle actuel d’iPad mini reste très apprécié pour sa taille compacte et sa polyvalence, mais l’arrivée de la puce A19 Pro pourrait transformer la petite tablette en un véritable concentré de puissance. Les utilisateurs pourront profiter de meilleures performances pour le gaming, la retouche photo ou vidéo, ainsi que pour les applications de productivité et d’apprentissage.

Les rumeurs évoquent également l’intégration d’un écran OLED pour la prochaine génération d’iPad mini, offrant des couleurs plus vives et un contraste amélioré par rapport à la dalle LCD actuelle. Apple pourrait conserver le design compact et léger qui fait le succès de la gamme, tout en améliorant la qualité de l’affichage et la gestion de l’autonomie grâce à l’A19 Pro.

Selon les premières fuites, l’iPad mini avec puce A19 Pro pourrait être lancé dès 2026, bien que certains analystes évoquent plutôt 2027 pour le modèle final. Parallèlement, Apple travaillerait sur une mise à jour de son iPad d’entrée de gamme avec la puce A18, qui pourrait arriver dès le printemps prochain, offrant une amélioration progressive des performances sur l’ensemble de la gamme de tablettes.

Avec cette nouvelle génération, Apple cherche à renforcer l’attrait de l’iPad mini, en combinant puissance, portabilité et écran de qualité. L’arrivée de l’A19 Pro permettra de "rapprocher" l’iPad mini des performances des iPad Pro, tout en conservant sa taille compacte, idéale pour les étudiants, les professionnels en déplacement ou les utilisateurs recherchant une tablette maniable mais performante.



