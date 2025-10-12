L'opérateur AT&T mentionne le nouvel iPad Pro M5

Le site web d'AT&T a brièvement mentionné un iPad Pro non encore commercialisé avec une puce M5, suscitant des spéculations sur la possibilité d'une fuite accidentelle ou d'une tactique d'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), afin d'être en première ligne le jour J.

L'iPad Pro M5 confirmée par AT&T

Le titre de la page "iPad" sur le site d'AT&T, est apparu dans les résultats de recherche Google comme suit :

Achetez des tablettes Apple iPad : iPad Pro M5, précommande bientôt disponible.

Aucun iPad Pro avec une puce M5 n'est répertorié dans la boutique en ligne d'AT&T, ce qui rend cette découverte mineure mais intrigante. Elle s'aligne avec les rumeurs suggérant qu'Apple pourrait bientôt annoncer de nouveaux modèles de sa tablette haut de gamme.

Des vidéos de déballage de YouTubeurs russes ont précédemment révélé le prochain iPad Pro avec une puce M5 et un minimum de 12 Go de RAM, bien qu'aucun changement de design significatif n'ait été noté. Par contre, un ajustement subtil fait que l'inscription "iPad Pro" n'apparaît plus au dos de l'appareil.



Des rumeurs antérieures évoquaient une configuration à deux caméras frontales pour faciliter les appels vidéo en orientation portrait et paysage, mais les vidéos de déballage russes n'ont montré aucune preuve de cela, laissant cette information non confirmée.



Les résultats Geekbench 6 des vidéos indiquent que la puce M5 conserve un CPU à 9 cœurs (trois cœurs performants, six cœurs efficaces), offrant jusqu'à 12 % de performances CPU multi-cœurs plus rapides et jusqu'à 36 % de performances GPU plus rapides par rapport à la puce M4 de l'iPad Pro actuel.



Après la mise à jour de l'année dernière avec un écran OLED et un design plus fin, aucun changement majeur de design n'est attendu pour les prochains modèles. Même le fond d'écran semble être similaire.



Apple devrait lancer son nouvel iPad Pro cette semaine, ainsi qu'un premier MacBook Pro M5 de base et un Vision Pro avec puce améliorée, probablement M5.