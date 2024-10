Free Mobile va se lancer dans les offres prépayées, une première pour l’opérateur !

Depuis sa création, Free Mobile s’est toujours concentré dans les forfaits mobile sans engagement, l’opérateur propose un forfait à 2€, une série Free qui change régulièrement de tarif dans l’année ainsi qu’un forfait Free à 19,99€. Pour la première fois, Free va concurrencer les offres prépayées qui existent déjà sur le marché, l’objectif sera de proposer quelque chose d’innovant et évidemment : de pas cher !

Free Mobile arrive sur le marché des offres prépayées

Lors de l’événement dédié aux communautés Free du 18 octobre, l’opérateur a créé la surprise en confirmant son entrée imminente sur le marché des cartes prépayées. Jusqu’à présent, Free Mobile s’était distingué en proposant uniquement des forfaits sans engagement, qui lui ont permis de séduire rapidement de nombreux abonnés dès son lancement en 2012. Avec cette entrée prochaine sur le marché des offres prépayées, Free Mobile va atteindre encore plus de personnes et augmenter son chiffre d’affaires.



En France, le marché des cartes prépayées est encore loin d’être négligeable, avec environ 6,9 millions de cartes en circulation, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de demande. Si les forfaits ont pris le dessus ces dernières années, les offres prépayées conservent une base solide d’utilisateurs, attirés par la flexibilité qu’elles offrent. Les consommateurs cherchent à mieux contrôler leurs dépenses sans se lier à un abonnement longue durée ou à un opérateur, un modèle que Free semble désormais prêt à exploiter.

Objectif : concurrencer Orange et SFR qui brillent sur ce marché depuis trop longtemps

Free Mobile vise clairement à s’imposer rapidement dans ce secteur, l’opérateur ambitionne de conquérir des parts de marché face à Orange et SFR, les deux leaders actuels du marché des cartes prépayées en France. Ces derniers ont maintenu leur position dominante tandis que Bouygues Telecom, de son côté, a largement délaissé ce type d’offres ces dernières années, laissant un espace que Free Mobile pourrait bien exploiter.

Une nouvelle étape dans la stratégie de Free Mobile

Depuis son arrivée sur le marché en 2012, Free Mobile a profondément bouleversé le secteur des télécoms avec ses forfaits low-cost et sans engagement. Ce positionnement lui a permis d’attirer des millions d’abonnés, frustrés par les pratiques traditionnelles des opérateurs historiques. En se lançant dans les offres prépayées, Free Mobile espère attirer un nouveau public, tout en continuant à offrir des tarifs compétitifs.



Free Mobile n’a pas encore communiqué les détails spécifiques de ses futures offres prépayées, mais il y a fort à parier que l’opérateur misera une fois de plus sur des tarifs agressifs et une grande transparence pour séduire de nouveaux clients.

Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.