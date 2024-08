Orange est l’opérateur mobile le plus fiable pendant les JO, selon une étude

Pendant les Jeux Olympiques à Paris, les réseaux des 4 opérateurs mobiles sont mis à très rude épreuve. En effet, les utilisateurs partagent davantage de photos et vidéos, regardent les épreuves en direct sur leur smartphone et ajoutons à tout cela des centaines de milliers de touristes qui utilisent les réseaux en roaming. Quel opérateur s’est le mieux débrouillé pour cette première semaine des JO Paris 2024 ? Sans surprise, il s’agit… d’Orange !

Orange répond au mieux aux attentes pendant les JO

Selon une étude menée par Zoneadsl, Orange a été désigné comme l’opérateur offrant la meilleure qualité de service sur la plupart des sites des Jeux Olympiques de 2024 situés sur Paris et en proche banlieue.

Les performances des réseaux varient cependant en fonction des sites géographiques des JO. Bouygues Telecom s’est distingué sur les sites d’escalade, de boxe, de pentathlon et de volleyball en offrant une qualité de service supérieure dans ces disciplines. De son côté, Free a excellé dans la couverture des sites d’aviron, de canoë et de cyclisme, tandis que SFR a démontré sa supériorité sur les sites de golf et de voile.



Un des objectifs majeurs avant le début des Jeux Olympiques de 2024 était d’assurer une couverture complète en 5G sur tous les sites olympiques. Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont tous atteint cet objectif, ce qui assure une connectivité de pointe pour les spectateurs et les participants. Les quatre opérateurs ont également investi massivement dans les zones de fans et sur les sites olympiques pour répondre à la demande élevée en connectivité 4G et 5G.

Plusieurs mois avant le début de l’événement, Free Mobile a consacré des millions d’euros pour améliorer la couverture mobile et augmenter la capacité de nombreux sites, avec 400 sites passant en 5G. SFR, de son côté, a déployé de nombreux sites mobiles et des antennes provisoires, accélérant ainsi la couverture 5G en Ile-de-France.



Même si Orange arrive à rester devant, ces investissements montrent l’engagement des opérateurs français à offrir une connectivité fiable et performante lors des événements de grande envergure comme les Jeux Olympiques. Alors que les compétitions battent leur plein, les spectateurs peuvent ainsi partager leurs moments forts sans interruption sur les réseaux sociaux ou encore sur les messageries instantanées comme WhatsApp ou iMessage.



Source