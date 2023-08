L'opérateur T-Mobile licencie 5000 employés

Comme de nombreuses autres entreprises en ces temps difficiles, l'opérateur téléphonique T-Mobile se retrouve dans l'obligation de licencier des employés afin d'équilibrer sa situation financière. On parle tout de même d'environ 5 000 personnes.

T-Mobile n'échappe pas au phénomène

T-Mobile est un opérateur mondial de téléphonie mobile, implanté aux États-Unis et dans certains pays d'Europe comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne ou encore la Hongrie. Il est même leader sur le territoire allemand et sponsor officiel du club de football Bayern Munich.



Malgré toutes ses belles distinctions, la société semble actuellement en difficulté. Comme annoncé plus tôt dans la journée, 5 000 employés viennent d'être licenciés. Une annonce qui n'est pas sans rappeler celles des GAFAM il y a quelques mois. Snapchat, Twitter (X), Meta, Amazon et même Apple sont passés par là en 2023.

Mike Sievert, PDG de T-Mobile, a déclaré aujourd'hui qu'il est vital pour l'entreprise de réduire rapidement ses dépenses en supprimant 7 % des effectifs actuels, d'où les 5 000 postes indiqués plus haut.



Pour justifier cette mauvaise nouvelle, une lettre envoyée aux employés explique qu'il est pour le moment impossible de répondre aux attentes financières dans une époque où le déploiement de la 5G est coûteux, sans oublier la fidélisation des clients qui paraît de plus en plus difficile.



Avec la sortie imminente de l'iPhone 15, il est important pour l'opérateur de continuer à proposer des prix et des réductions agressives afin de rivaliser au mieux avec la concurrence toujours plus féroce année après année.