Meta se prépare à licencier des milliers de personnes cette semaine

La société mère de Facebook, Meta, pourrait annoncer des licenciements de masse dès la semaine prochaine, selon le Wall Street Journal. Nos confrères rapportent que l'entreprise prévoit de supprimer "plusieurs milliers" d'emplois, avec une annonce dès mercredi.



À titre indicatif, Meta emploie actuellement plus de 87 000 personnes. Ces coupes pourraient être la plus grande réduction d'effectifs réalisée par une entreprise technologique cette année, dépassant les licenciements de Twitter de la semaine dernière. Ces réductions représenteraient également la première restructuration d'envergure dans l'histoire de Meta. L'action en bourse risque de faire un bond...

Un plan de licenciement massif chez Meta ?

Bien évidemment, Meta a refusé de commenter. Un porte-parole nous a renvoyé à une déclaration du PDG, Mark Zuckerberg, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise.

En 2023, nous allons concentrer nos investissements sur un petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires. Cela signifie donc que certaines équipes vont croître de manière significative, mais que la plupart des autres équipes resteront stables ou diminueront au cours de l'année prochaine. Dans l'ensemble, nous prévoyons de terminer l'année 2023 en étant soit à peu près de la même taille, soit même une organisation légèrement plus petite que nous le sommes aujourd'hui.

Comme le souligne le WSJ, Meta a connu une croissance importante au cours des deux premières années de la pandémie de coronavirus, ajoutant plus de 27 000 employés en 2020 et 2021. La frénésie d'embauche de l'entreprise s'est poursuivie pendant les neuf premiers mois de 2022, période pendant laquelle elle a embauché 15 344 employés supplémentaires. Si l'entreprise a été l'un des principaux bénéficiaires de la pandémie, son sort a changé au cours des derniers mois. En juillet, elle a enregistré sa première baisse de revenus. La société a attribué ses récentes difficultés à la concurrence acharnée de TikTok et à la publication de la fonction controversée de transparence du suivi des applications d'Apple.



Dans le même temps, le va-tout de Mark Zuckerberg sur le metaverse n'a jusqu'à présent pas réussi à créer de nouvelles opportunités de revenus pour l'entreprise tout en lui coûtant cher, très cher. Depuis le début de l'année 2021, Meta a dépensé 15 milliards de dollars pour généraliser la réalité virtuelle et augmentée, sans grand succès. L'entreprise prévoit de perdre encore plus d'argent sur le projet en 2023, malgré le lancement du casque Quest Pro.



Nous mettrons à jour l'article dans les prochains jours, suite à la mise en ouvre (ou non) du plan de Meta.