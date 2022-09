TikTok pompe également BeReal avec TikTok Now

TikTok a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui est un clone flagrant de l'application de partage de photos BeReal. Baptisée "TikTok Now", la société affirme que cette nouveauté "apporte l'authenticité de TikTok à une toute nouvelle expérience créative qui vous connecte avec ceux qui vous sont les plus proches". Il fallait s'y attendre...

TikTok veut tuer BeReal

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, BeReal est une récente application sociale qui a connu un certain succès l'an passé en prônant la "vraie" vie. L'app envoie à chaque utilisateur une notification push au même moment et prend deux photos : l'une avec la caméra arrière et l'autre avec la caméra selfie. Il y a un compte à rebours de deux minutes et si vous postez en dehors de cette fenêtre, BeReal vous dira que vous avez posté "en retard" et vous ne pourrez pas voir les photos de vos amis.

La nouvelle fonctionnalité TikTok Now fonctionne presque exactement de la même manière. Une fois par jour, vous recevrez une notification "Time to Now" qui vous invitera à "capturer une vidéo de 10 secondes ou une photo statique pour partager facilement ce que vous êtes en train de faire". Si vous publiez dans les trois minutes suivant l'envoi de la notification, votre message indiquera que vous étiez "à l'heure". Dans le cas contraire, il sera indiqué que vous avez posté en retard.



TikTok met le paquet sur cette nouvelle fonctionnalité TikTok Now. Dans la barre d'onglets inférieure de l'application, vous verrez une nouvelle option "Now" qui combine les messages TikTok ordinaires de vos amis et les messages "Now" de vos amis. Dans certains pays, TikTok indique que "TikTok Now peut être disponible" en tant qu'application autonome.

Nous allons expérimenter TikTok Now au cours des prochaines semaines. Aux États-Unis, TikTok Now est accessible depuis l'application TikTok. Dans d'autres régions, TikTok Now peut également être disponible sous la forme d'une nouvelle application TikTok Now. Nous continuerons à améliorer l'expérience des utilisateurs au fur et à mesure que nous apprendrons comment la communauté TikTok adopte ce nouveau format créatif.

TikTok a également mis en place certaines restrictions en matière de confidentialité pour cette fonctionnalité :

Si une personne âgée de moins de 16 ans crée un compte pour utiliser l'application TikTok Now, tout comme pour TikTok, son compte sera privé par défaut.

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne pourront pas partager leur contenu sur le fil Explore.

Pour les personnes âgées de 13 à 15 ans, les options de commentaires seront limitées aux amis uniquement, afin d'éviter les interactions indésirables.

Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent choisir de rendre leurs publications TikTok now visibles par tous.

En définitive, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui vient couper l'herbe sous le pied de BeReal, chose qu'a déjà fait Instagram avec Candid Challenges et Snapchat avec Dual Camera. Mais au moins, vous avez un vrai réseau social en plus d'une option sympathique mais limitée.

