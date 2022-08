Instagram veut copier BeReal avec Candid Challenges

Instagram est toujours le réseau photo numéro un, mais le rester, la filiale du groupe Meta doit sans cesse se renouveler. Et pour faire face à de jeunes concurrents, Insta n'hésite pas à "pomper" les bonnes idées. La dernière en date s'appelle "Candid Challenges", une future fonctionnalité qui ressemble étrangement à BeReal, une application française de partage de photos populaire auprès de la génération Z.

Instagram la joue comme BeReal

Cette fonctionnalité, qui n'est pas encore disponible pour les utilisateurs, a été repérée par Alessandro Paluzzi, un développeur connu pour ses travaux de rétro-ingénierie sur les applications. Un porte-parole d'Instagram a confirmé que la fonctionnalité est un "prototype interne", mais a refusé de fournir des détails supplémentaires.

D'après le développeur, les utilisateurs d'Instagram qui participent aux Candid Challenges verront une notification à un moment différent chaque jour pour prendre une photo de eux et leur environnement. Dès qu'ils recevront l'invitation, l'appareil photo d'Instagram s'ouvrira également, avec les caméras avant et arrière, et donnera aux utilisateurs une fenêtre de deux minutes pour prendre une photo. Le contenu partagé via les défis apparaîtra dans les Stories.



Si cela vous semble familier, c'est parce que la fonctionnalité est identique à ce que propose BeReal, une application de selfie présentée comme une alternative plus authentique aux plateformes de médias sociaux classiques. L'application, qui a été lancée à l'origine en 2019 - mais qui a connu un certain succès outre-Atlantique en 2021, invite les utilisateurs à prendre une photo en utilisant les capteurs avant et arrière de leur iPhone (ou Android) à un moment aléatoire chaque jour. Les invites quotidiennes expirent également après deux minutes, après quoi les utilisateurs peuvent voir toutes les photos partagées par leurs amis ce jour-là. De quoi proposer de vraies images, et non pas des plans travaillés et retouchés pendant des heures.



On ne sait pas encore si ou quand Instagram a l'intention de lancer cette fonctionnalité, mais le fait qu'elle soit en test interne est un signe intéressant. En revanche, BeReal, qui occupe actuellement la tête de la catégorie réseau social grâce à une forte exposition (et publicité ?), a du souci à se faire. Les autres réseaux proposent bien plus de fonctions de base et peuvent assez facilement ajouter ce concept à leurs applications.



En tout cas, voilà qui fait écho à la récente déclaration de Mark Zuckerberg qui expliquait que l'avenir de Meta reposait sur l'attrait des jeunes adultes, qui passent de plus en plus de temps sur des plateformes autres que Meta, TikTok en tête.

