Instagram veut passer des photos carrées à verticales

Instagram, le réseau social emblématique du partage de photos et vidéos, pourrait bientôt connaître une petite révolution visuelle. La plateforme teste actuellement un changement majeur du format d'affichage des publications sur les profils des utilisateurs. Fini les traditionnels carrés, place aux rectangles verticaux ! Une expérimentation qui ne manquera pas de bousculer les habitudes des utilisateurs les plus méticuleux dans l'organisation de leur grille de profil

Instagram expérimente actuellement une modification potentiellement importante des pages de profil : le remplacement des traditionnels carrés de la grille par des rectangles verticaux. Certains utilisateurs ont récemment repéré ce test, et il y avait déjà des indices depuis au moins 2022 que l'entreprise envisageait une grille rectangulaire.

Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a expliqué dans une story vendredi :



Les carrés datent en effet de l'époque où seules les photos carrées pouvaient être postées, une limitation levée par Instagram en 2015.

Mosseri reconnaît que ce changement de profil pourrait être gênant pour les personnes qui ont passé beaucoup de temps à "organiser et s'assurer que tout s'aligne". Mais il affirme vouloir "mieux mettre en valeur les contenus d'aujourd'hui".

Un porte-parole d'Instagram a confirmé à The Verge qu'il s'agissait d'un "test limité" et que l'entreprise serait "à l'écoute des commentaires de la communauté avant de déployer quoi que ce soit plus largement". Mais si vous avez méticuleusement planifié votre grille de profil autour des carrés, vous devriez peut-être vous préparer à ce que ces carrés se transforment un jour en rectangles.

L'ingénieur Alessandro Paluzzi avait déjà repéré en 2022 qu'Instagram travaillait sur une option permettant de choisir entre un format 4:5 et le format carré pour les grilles de profil. Deux ans plus tard, ce changement semble sur le point de se concrétiser, du moins pour certains utilisateurs.

#Instagram is working on a setting to change the aspect ratio of your profile grid between 4:5 and square format 👀 pic.twitter.com/vmr3Xieukk