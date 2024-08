TikTok pourrait également être bannie en Europe

Le réseau social vidéo TikTok, ultra populaire partout dans le monde, pourrait être interdite en Europe, en plus des États-Unis, selon les propos tenus par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Actuellement, TikTok fait l'objet de deux enquêtes distinctes de la part de l'UE, et le président Biden a signé la semaine dernière un projet de loi qui prévoit l'interdiction de l'application aux États-Unis dans un délai de neuf mois, à moins qu'elle ne soit vendue à une entreprise américaine.

TikTok bientôt interdite aux États-Unis

Le mois dernier, la Chambre des représentants a voté à une écrasante majorité en faveur de l'interdiction de TikTok aux États-Unis ou de la vente forcée de l'application à une entreprise américaine. La semaine dernière, c'était au tour des sénateurs. Bien qu'ils furent plus modérés, ils ont voté pour et le président Biden a approuvé le projet de loi, qui donne au propriétaire chinois ByteDance jusqu'à neuf mois pour vendre l'application à une entreprise américaine.



L'argument avancé par le Congrès américain est que TikTok présente des risques de sécurité nationale, bien que certaines parties réfutent cela, la Chine en tête. Pourtant, le pays de Xi Jinping n'hésite pas à agiter ce même drapeau pour interdire des services étrangers et bannir les applications de Meta et autre Google de l'App Store par exemple.

TikTok pourrait également être interdit en Europe

Le média Politico rapporte que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a laissé entendre que l'interdiction de TikTok dans l'Union européenne était une option, lors d'un débat ce soir à Maastricht, qui réunissait les principaux candidats des partis pour les élections de 2024.



« Ce n'est pas exclu », a déclaré Mme von der Leyen, après que le modérateur a fait référence aux États-Unis, où TikTok fait face à une interdiction nationale à moins qu'il ne soit vendu par son propriétaire, ByteDance. Elle a immédiatement ajouté que la Commission était « la toute première institution au monde à interdire TikTok sur nos téléphones professionnels ».

Nous connaissons parfaitement le danger que représente TikTok.

TikTok fait actuellement l'objet d'une enquête de l'UE pour d'éventuelles infractions à la loi, notamment un système d'utilisation de chèques-cadeaux pour récompenser les utilisateurs qui regardent des vidéos dans TikTok Lite, ce qui va logiquement à l'encontre des fonctions destinées à réduire l'accoutumance des enfants à l'utilisation d'applications.

Télécharger l'app gratuite TikTok