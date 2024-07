TikTok Lite paie les utilisateurs, la Commission européenne s'inquiète (MAJ)

Si vous êtes un utilisateur régulier de TikTok, vous avez probablement déjà ressenti une sensation d'addiction. En effet, grâce à son algorithme très puissant, TikTok est capable de vous afficher exactement ce que vous avez envie de voir, ce qui donne toujours envie d'ouvrir l'application dès qu'on éprouve le moindre ennui en semaine ou le week-end. Depuis plusieurs jours, TikTok a déployé "TikTok Lite", le principe est simple, l'application de divertissement vous rémunère pendant que vous regardez des vidéos. La Commission européenne a déclaré s'inquiéter de cette nouvelle approche qui sort du contexte du divertissement et qui pourrait provoquer des comportements très addictifs.

TikTok Lite, une mauvaise idée de ByteDance ?

La Commission européenne a récemment exprimé ses craintes concernant le lancement de TikTok Lite en France et en Espagne, sollicitant des clarifications de ByteDance sur les dangers potentiels de dépendance que cette nouvelle application pourrait engendrer. TikTok Lite se distingue de sa version originale par un système qui encourage activement les utilisateurs à interagir avec l'application. En visionnant des vidéos, en s'abonnant à des créateurs ou en invitant des amis, les utilisateurs accumulent des points. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des bons d'achat via un mini-store intégré où l'utilisateur peut choisir le bon d'achat en fonction de l'enseigne qui l'intéresse.



Face à ce modèle incitatif, la Commission européenne a demandé à TikTok de fournir une analyse détaillée des risques envisagés avec l'introduction de TikTok Lite dans l'Union européenne. Les préoccupations principales se concentrent sur les effets potentiels de ce programme de récompenses sur la santé mentale et la protection des jeunes, avec une attention particulière sur le risque de comportements addictifs.

ByteDance, la société mère de TikTok, est sous pression pour répondre à ces interrogations et doit soumettre un rapport d'évaluation des risques sous 24 heures, avec une date limite fixée au 26 avril pour apporter toutes les clarifications requises.



Bien que TikTok Lite soit actuellement en phase de test en France et en Espagne, ByteDance a des plans ambitieux pour un déploiement mondial dans les mois à venir. ByteDance pourrait avoir des sollicitations d'autres régulateurs à travers le monde pour les mêmes préoccupations qu'à aujourd'hui la Commission européenne.



Cette demande de la Commission fait écho à une tendance observée dans une étude mondiale de Qustodio en mars 2023, où il a été révélé que les mineurs passaient en moyenne 1 heure et 47 minutes par jour sur TikTok. Ajoutez à cela le temps écoulé sur Instagram, X, Snapchat et d'autres et le temps d'écran hebdomadaire explose complètement !



