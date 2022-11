TikTok ouvre l'accès aux données des utilisateurs européens à ses bureaux en Chine

Avec sa politique de surveillance et sa tendance à regarder partout où les portes sont ouvertes, le gouvernement chinois fait peur aux États-Unis, mais aussi au reste du monde. TikTok est à ce jour l'application de divertissement la plus populaire et téléchargée, malheureusement, elle est d'origine chinoise et donc sujette à des soupçons d'espionnages. La nouvelle information que vient de déclarer ByteDance ne va certainement pas faire disparaître les inquiétudes !

Les données utilisateurs de TikTok sortent bien de l'Europe

Depuis le début, ByteDance conservait les données des utilisateurs européens uniquement sur des serveurs situés dans l'un des pays de l'Union européenne, cependant les choses ont récemment changé. Souhaitant s'exprimer en toute transparence face à la presse et à sa communauté, ByteDance (société mère de TikTok) a déclaré que désormais, certaines de nos données pouvaient être transférées à l'étranger.



L'entreprise continue en affirmant que les employés des bureaux localisés en Chine, au Brésil, au Canada, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, aux États-Unis et en Corée du Sud peuvent dès maintenant accéder aux données des utilisateurs européens. Vous l'aurez compris, c'est une première !

Pourquoi ce changement de procédé qui pourrait inquiéter la Commission européenne et le parlement ?

Tout simplement, parce que d'après TikTok, transférer les données en dehors de l'Europe permet une expérience "fiable, agréable et sûre". L'application précise également que le nombre d'employés qui ont accès aux données des utilisateurs européens est extrêmement limité, par exemple, une nouvelle recrue qui vient de débarquer dans l'entreprise n'aura bien évidemment pas l'accès.



Cette initiative de TikTok respecte bien le RGPD, les transferts se font « sur la base d'un besoin démontré, d'une série de contrôles de sécurité et de protocoles d'approbation robustes, et par le biais de méthodes reconnues dans le cadre du RGPD ».

À voir si l'Europe va réagir suite à cette nouvelle, pour rappel, TikTok avait déclenché la colère de Donald Trump vers la fin de son mandat, le 45e Président des États-Unis accusait l'application de divertissement d'espionner les Américains avec une approche trop "indiscrète".





