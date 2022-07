TikTok : voici le plan pour mieux protéger les données utilisateurs aux États-Unis

Il y a 4 jours, on apprenait que TikTok était sur la sellette aux États-Unis, la FCC (Commission fédérale des communications) a demandé à Apple et Google de supprimer l'application de leur store respectif, chose que n'ont pas encore faite les deux géants californiens. Toutefois, cette demande a fait réagir l'app de divertissement puisque ByteDance (la société mère) a dévoilé un plan pour rassurer les utilisateurs et la FCC.

TikTok dévoile son plan

Plusieurs sénateurs américains se sont inquiétés du fait que l'application TikTok, basée en Chine, présente un risque pour la sécurité nationale du pays et ont demandé à la société d'écrire une lettre ouverte décrivant ses plans pour mieux protéger les données de ses utilisateurs américains.

Cette approche ressemble énormément à celle pendant le mandat de Donald Trump, le 45e Président des États-Unis avait aussi alerté quant à l'aspect dangereux de TikTok qui était potentiellement contrôlé par le gouvernement chinois.

Cependant, contrairement aux récentes directives de la FCC, Trump voulait lui opter pour une méthode plus radicale : interdire TikTok aux États-Unis ou obliger la vente à une entreprise américaine.



Selon une lettre obtenue par le New York Times et publiée en ligne, le "Projet Texas" (le nom du plan TikTok) est un effort sur plusieurs fronts visant à améliorer la sécurité des données. D’après TikTok, toutes les données des utilisateurs américains sont hébergées dans un environnement cloud d'Oracle situé sur le sol américain. Les deux sociétés travaillent activement ensemble pour établir des règles de sécurité des données plus sophistiquées "dans un avenir proche."

TikTok a l'intention de retirer toutes les données de ses serveurs aux États-Unis et de les stocker entièrement chez Oracle. "Les protocoles et accords définis par le gouvernement américain" régiront tout partage de données en dehors des États-Unis, selon la société.

La lettre explique :

L'objectif général du projet Texas est d'aider à établir la confiance avec les utilisateurs et les principales parties prenantes en améliorant nos systèmes et contrôles, mais il est également de faire des progrès substantiels vers le respect d'un accord final avec les États-Unis. Gouvernement qui protégera pleinement les données des utilisateurs et les intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale. Nous n'avons pas parlé publiquement de ces plans par respect pour la confidentialité de l'engagement avec les États-Unis. Gouvernement, mais les circonstances exigent maintenant que nous partagions une partie de ces informations publiquement afin de clarifier les erreurs et les idées fausses contenues dans l'article et certaines préoccupations persistantes liées à d'autres aspects de nos activités.

Est-ce que les employés chinois peuvent accéder aux données des utilisateurs américains : oui !

Selon la lettre de TikTok, certains employés de TikTok basés en Chine ont la possibilité de consulter et d'utiliser les données personnelles des utilisateurs américains, "sous réserve des mesures de protection les plus rigoureuses en matière de cybersécurité", encadrée de manière stricte et réglementée par une équipe de sécurité basée aux États-Unis. Un système interne de catégorisation des données et une procédure d'autorisation sont en place pour attribuer des degrés d'accès aux données en fonction du niveau de sensibilité. L'accès aux données sera restreint à l'avenir, en coopération avec l'administration Biden.



Selon la réponse de TikTok à la question de savoir pourquoi la société n'a pas l'intention d'interdire l'accès à toutes les données des utilisateurs américains aux travailleurs chinois, "certains membres du personnel basés en Chine auront accès à une petite collection non sensible de données d'utilisateurs américains de TikTok" afin de maintenir une interopérabilité mondiale. Le système de recommandation vidéo de TikTok peut également être développé en utilisant des données venant des États-Unis, mais l'algorithme ne sera entraîné que sur des serveurs Oracle, pas en Chine.



Cette demande expresse de suppression des stores de la FCC aura eu le mérite d'avoir réveillé ByteDance qui a présenté le projet Texas afin de répondre aux inquiétudes sur le traitement des données utilisateurs américain.

Est-ce que cela sera suffisant pour calmer les préoccupations des sénateurs qui ont lancé l'alerte ? À voir dans les prochains jours...

