La FCC demande à Apple et Google de retirer TikTok

La commission fédérale des communications (FCC) a demandé à Apple et à Google de retirer TikTok de leurs boutiques d'applications en raison de son "modèle de pratiques subreptices en matière de données", selon un premier rapport de nos confrères de TechCrunch.



Le commissaire de la FCC, Brendan Carr, aurait écrit à Apple et Google mardi 28 juin pour faire cette demande, qui intervient après qu'un rapport de BuzzFeed News la semaine dernière ait affirmé que le personnel de TikTok en Chine a eu accès aux données des utilisateurs américains, malgré les déclarations de la société affirmant le contraire.

TikTok bientôt supprimé des stores américains ?

M. Carr a adressé une lettre à Sundar Pichai et Tim Cook :

Comme vous le savez, TikTok est une application accessible à des millions d'Américains par le biais de vos magasins d'applications, et elle recueille de vastes quantités de données sensibles sur ces utilisateurs américains. TikTok est la propriété de ByteDance, une organisation basée à Pékin qui est redevable au Parti communiste chinois et qui est tenue par la loi chinoise de se conformer aux exigences de surveillance de la RPC.



Il est clair que TikTok pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa récolte de données étendue étant combinée avec l'accès apparemment non contrôlé de Pékin à ces données sensibles.

TikTok a historiquement répondu aux préoccupations concernant la confidentialité des données en promettant que les données des utilisateurs aux États-Unis sont stockées aux États-Unis, plutôt qu'en Chine, où la société mère de l'application, ByteDance, est située. Cependant, les employés de TikTok en Chine auraient eu accès aux données des utilisateurs américains jusqu'en janvier 2022. Cette affirmation contredit le témoignage d'un cadre de TikTok, sous serment, lors d'une audience du Sénat en octobre 2021, selon lequel une "équipe de sécurité de renommée mondiale, basée aux États-Unis" décide qui a accès aux données des utilisateurs américains.



TikTok a réagi à ce rapport en annonçant qu'il transférait toutes les données des utilisateurs américains vers des serveurs Oracle situés dans le pays. La société a déclaré qu'elle utilise ses propres serveurs américains et singapouriens pour la sauvegarde. Elle supprimera également les données privées des utilisateurs américains qu'elles possèdent de ses propres centres de données.



TikTok est dans la ligne des mire des américains depuis quelques années, et l'ancien président américain Donald Trump a signé plusieurs décrets interdisant les apps liées à la Chine pendant son mandat. Dans le décret le plus médiatisé, Trump a demandé l'interdiction de l'application de vidéos courtes TikTok en 2020. Mais la justice a toujours bloqué son application.



En juin 2021, le président Joe Biden a révoqué les décrets que Trump avait émis en août, qui tentaient de forcer ByteDance à céder TikTok à une société américaine, ainsi qu'un autre qui visait plusieurs autres apps de messagerie et de transactions financières, dont Alipay et WeChat Pay.

