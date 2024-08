Apple demande à Patreon d'appliquer les frais de 30% sur les achats intégrés pour l'app iOS

Plus populaire aux États-Unis qu'en France, Patreon est une application qui permet aux créateurs de contenu (artistes, musiciens, écrivains, YouTubers, podcasters, etc.) de recevoir un soutien financier directement de leur communauté de fans. Le principe est le même que des plateformes comme OnlyFans ou Mym, les créateurs postent des contenus exclusifs et les abonnés qui paient un abonnement à renouvellement mensuel peuvent accéder à ce contenu. Patreon est aujourd'hui rappelé à l'ordre par Apple, la firme de Cupertino demande à Patreon d'appliquer la commission de 30% de l'App Store sur les achats intégrés.

Des abonnements qui vont peut-être augmenter de prix (décision du créateur de contenu)

Conformément aux politiques strictes d'Apple en ce qui concerne les achats intégrés via les applications iOS distribués sur l'App Store, Patreon doit désormais ajuster les frais appliqués aux nouveaux abonnements. Cette modification s'applique uniquement aux utilisateurs qui souscrivent à un abonnement via un iPhone ou un iPad, et ce, à partir de novembre 2024.



Le système d'achat intégré d'Apple, bien connu pour sa commission de 30 %, sera à présent obligatoire pour toutes les nouvelles adhésions à Patreon effectuées sur iOS ou iPadOS. Cette commission, considérée par beaucoup comme étant excessive et abusive, est imposée par Apple pour toute transaction numérique réalisée au sein d'une application disponible sur son App Store. Après un an d'abonnement, ces frais diminuent à 15 %, en ligne avec la politique standard d'Apple.

Les créateurs de contenus devront faire un choix

Face à cette nouvelle situation, les créateurs sur Patreon doivent faire un choix crucial plus rapidement possible. Ils peuvent soit :

Augmenter leurs tarifs sur l'application iOS pour compenser les frais de 30 %

Choisir de les prendre en charge eux-mêmes, ce qui réduirait leurs revenus.

Patreon recommande vivement aux créateurs d'opter pour la première solution, c'est-à-dire d'augmenter leurs tarifs d'abonnement, afin de maintenir leurs revenus nets inchangés. De son côté, Patreon refuse systématiquement de prendre en charge une partie des 30% de la commission de l'App Store.



Pour minimiser l'impact des frais de 30 %, Patreon conseille aux créateurs d'encourager leurs fans à souscrire à leurs abonnements via le Web ou sur des appareils Android, où ces frais supplémentaires ne s'appliquent pas. Cette stratégie vise à protéger à la fois les revenus des créateurs et les budgets de leurs abonnés.



Si Patreon ne se conforme pas aux exigences d'Apple en matière de système d'achat intégré pour toutes les transactions sur iOS, la plateforme risque d'être retirée de l'App Store. Cette menace pèse lourdement sur Patreon, car une absence sur l'App Store pourrait entraîner une perte significative de visibilité et de revenus. Bien sûr, il y a maintenant la distribution via des stores tiers, mais la visibilité par rapport à l'App Store est ridicule, de plus, cela concerne que l'Europe, car la distribution des applications n'est pas ouverte au-delà des frontières européennes.



