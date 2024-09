Spotify voudrait revenir aux achats intégrés dans l'app iOS (màj)

Spotify aurait l'intention de réintroduire les achats in-app (IAP) dans son application iOS, comme l'indiquent les chaînes de code trouvées dans sa dernière version bêta, découvertes par Aaron Perris et partagées par MacRumors. Ces références de code incluent un écran de paiement et des messages pour les achats qui n'ont pas abouti. Cette évolution est notable car, depuis sept ans, Spotify ne permet plus aux clients de s'inscrire à Spotify Premium par le biais de l'App Store. Au lieu de cela, les clients étaient dirigés vers le site web de Spotify afin d'éviter la commission d'Apple.

Spotify fait-il marcher arrière ?

Dire que Spotify et Apple ont un différend de longue date est un euphémisme, la société suédoise étant en guerre avec les politiques de l'App Store, notamment en ce qui concerne les frais de commission. Par le passé, Daniel Ek, PDG de Spotify, a critiqué l'App Store en le qualifiant de "menace pour l'avenir de l'internet", accusant Apple de restreindre le choix des consommateurs. Spotify a également eu des problèmes avec Apple au sujet de la fonction "livres audio" de Spotify, qui a été rejetée à plusieurs reprises par l'App Store.

La situation du côté d'Android est désormais totalement différente car Spotify peut facturer les utilisateurs directement dans la version Google Play de l'application depuis novembre 2020. Cela est possible grâce au "User Choice Billing" de Google, qui permet aux utilisateurs de choisir l'option de paiement qu'ils préfèrent et qui inclut un tarif réduit.



Cependant, Apple ne propose pas de telles options de facturation alternative dans l'App Store, sauf en Corée du Sud et aux Pays-Bas, où les autorités de régulation ont imposé à Apple d'autoriser des fournisseurs de paiement tiers (dans certains cas). La pression exercée par les autorités de régulation et l'adoption par Google de la facturation alternative pourraient inciter Apple à étendre ces pratiques à d'autres pays et à toutes les applications. D'où la nouveauté repérée dans Spotify. Une autre possibilité est que Spotify se prépare à augmenter le prix de ses abonnements pour compenser la commission d'Apple sur les achats in-app.



Ce revirement potentiel intervient à un moment où l'entreprise réduit ses effectifs, ayant annoncé le licenciement d'environ 1 500 employés, soit 17 % de ses effectifs, en raison de pertes financières. Cela s'explique en partie à des dépenses agressives pour les podcasts et les livres audio.



Mise à jour :

Dans une déclaration à The Verge, Spotify a cependant nié que cela fasse partie de sa feuille de route. "Nous n'avons pas l'intention d'activer l'IAP [paiement in-app] pour le moment", a déclaré Farshad Shadloo, responsable mondial de la communication d'entreprise et de la politique de Spotify.

Télécharger l'app gratuite Spotify