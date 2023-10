Le PDG de Spotify estime qu'Apple "contrôle" internet

Depuis plusieurs années, Spotify est en froid avec Apple, pour deux raisons : la fameuse commission de 30% sur l'App Store et la mise en avant permanente d'Apple Music dans l'écosystème Apple, au détriment de la concurrence. Une nouvelle fois encore, le service de streaming suédois se plaint des pratiques d'Apple (et aussi de Google) en lançant les mêmes accusations.

Spotify s'en prend à Apple et Google

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a récemment remis en lumière la position dominante d'Apple sur internet, qualifiant l'entreprise de "gardienne autoproclamée d'Internet". Lors d'une interview avec le Financial Times, Ek a exprimé son mécontentement envers Apple, incitant les autorités britanniques à prendre des mesures strictes contre Apple et d'autres entreprises du même acabit. Il pointe du doigt la difficulté pour Spotify d'exploiter pleinement les ressources technologiques fournies par Apple pour encourager une concurrence saine sur la plateforme.



Selon Ek, la domination d'Apple et de Google façonne l'accès à Internet pour près de quatre milliards de personnes à travers le monde. En séjour au Royaume-Uni, Ek soutient vivement un projet de loi qui aspire à imposer un contrôle plus rigoureux sur la concurrence dans l'arène numérique. Ce projet est actuellement en discussion au Parlement britannique, mettant l'accent sur l'importance cruciale de la réglementation dans ce secteur.

Au cours de l'interview, le PDG de Spotify a comparé Apple avec un gigantesque centre commercial où tout est contrôlé par le propriétaire des lieux :

Imaginez qu'il s'agissait d'un centre commercial et que la moitié de la population britannique se trouve dans ce centre commercial.

Daniel Ek sous-entend par là que le propriétaire du centre commercial impose sa politique, accepte ou refuse les boutiques qui ont le droit de s'installer et taxe une grosse commission sur les achats réalisés dans les boutiques. Le problème, c'est que la moitié de la population britannique se trouve dans ce centre commercial et n'a pas la possibilité de sortir pour aller dans un autre centre commercial. Ek pointe du doigt ici le souci de l'ouverture aux stores tiers dans l'écosystème Apple.

Apple Music est avantagé selon le PDG de Spotify

Spotify n'a pas mâché ses mots en critiquant les politiques de l'App Store d'Apple, affirmant qu'elles offrent à Apple un avantage indu, en particulier vis-à-vis de son service Apple Music. La tension entre Spotify et Apple n'est pas nouvelle, elle s'est intensifiée avec une enquête en cours menée par l'Union Européenne, à la suite des allégations antitrust portées par Spotify.



Les législations à venir en Europe concernant le marché digital pourraient contraindre Apple à opérer d'importantes modifications sur l'App Store et l'iPhone, en permettant notamment l'accès à d'autres boutiques d'applications et le chargement latéral. Ces changements pourraient marquer un tournant dans la manière dont les géants du numérique agissent et dans la manière dont les utilisateurs accèdent à des services en ligne.

Télécharger l'app gratuite Spotify