Spotify s'apprête déjà à proposer des paiements alternatifs sur iOS

Après des années de tension entre Apple et ses concurrents, le vent semble enfin tourner du côté des développeurs… et des utilisateurs. La justice américaine a tranché : Apple doit ouvrir son App Store et permettre aux applications comme Spotify de communiquer librement avec leurs clients. Une petite révolution qui annonce de grands changements pour l’écosystème Apple, et plus largement pour tout le secteur numérique.

Apple forcée à décoincer l’App Store

Le jugement historique rendu cette semaine dans l’affaire Epic Games vs Apple a directement obligé la firme de Cupertino à revoir ses pratiques sur l’App Store. Désormais, Apple ne peut plus interdire aux développeurs d’informer les utilisateurs des offres ou des tarifs accessibles en dehors de sa plateforme, ni réserver à ses propres systèmes de paiement le monopole des transactions in-app. Spotify n’a pas tardé à réagir : la plateforme suédoise a déjà soumis une mise à jour de son application iOS intégrant ces nouvelles libertés pour les utilisateurs américains.

Concrètement, les abonnés Spotify aux États-Unis pourront bientôt consulter les prix directement dans l’application, profiter de promotions et, surtout, choisir un abonnement ou changer de formule sans passer par la caisse d’Apple. Mieux encore : ils pourront opter pour d’autres moyens de paiement, élargissant considérablement leurs options.

Un tournant pour Apple… et pour les créateurs

Ce changement est tout sauf anecdotique. Pour Apple, c’est une remise en cause de son modèle économique ultra-verrouillé et une réponse, certes contrainte, à la pression réglementaire mondiale. Pour Spotify et d’autres services (Patreon et Stripe emboîtent déjà le pas), c’est l’opportunité de proposer une expérience plus fluide, plus transparente… et souvent moins chère.

Mais le vrai tournant, c’est pour les créateurs : vente de livres audio, abonnements personnalisés, accès facilité aux offres alternatives… L’écosystème Apple, longtemps fermé, s’ouvre enfin. À terme, cet assouplissement pourrait inspirer d’autres marchés, et pourquoi pas, pousser Apple à innover autrement pour séduire ses clients au lieu de verrouiller ses portes. Un vrai “Time to Play Fair”, comme le dit Spotify.



Dans les prochains jours, de plus en plus d'éditeurs d'apps vont annoncer leurs systèmes pour contourner les paiement de l'App Store et, ainsi, les commissions d'Apple. C'est d'autant plus important pour les modèles économiques par abonnement où Cupertino prélevait 30% par échéance. Spotify a toujours dénoncé cette taxe qu'Apple Music ne payait pas, et cela créait une vraie distorsion de concurrence. En tout cas, la défaite d'Apple dans le procès face à Epic Games a d'énormes répercussions sur la pomme.



