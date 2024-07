Spotify a soumis une mise à jour avec des tarifs sans commission (màj : Apple refuse)

Pour Spotify, il est hors de question de continuer à soumettre des abonnements plus cher à Spotify Premium et Spotify Famille dans son application iOS. Le géant du streaming ne veut pas payer la commission de 30% de l’App Store et fait tout pour informer les utilisateurs qu’il y a des abonnements moins chers s’ils souscrivent depuis le site web de Spotify.

Spotify expérimente une nouvelle tentative dans une mise à jour

Spotify a décidé de prendre des initiatives en soumettant une mise à jour de son application iOS pour les utilisateurs de l’Union européenne. Cette mise à jour va permettre d’informer les consommateurs des tarifs de ses services de streaming musical sans inclure les commissions habituellement prélevées par l’App Store. Cette initiative intervient après les récentes déclarations de Margrethe Vestager, la commissaire européenne de la concurrence, qui a rappelé l’importance pour les développeurs de pouvoir communiquer librement avec leurs utilisateurs sans qu’Apple ou même Google ne bloque certaines formulations de phrases ou certains discours.

Pour l’instant, l’approbation de cette mise à jour par les équipes de l’App Store est encore en attente. L’approche de Spotify est conforme à la DMA en Europe, si Apple la refuse, il y a peu de chance que l’entreprise trouve un motif pour se justifier. Précédemment, Spotify avait tenté de soumettre une version de son application incluant un lien direct vers son site web pour les achats de forfaits, mais cette version n’avait pas été approuvée par Apple. La firme suédoise continue de critiquer ouvertement Apple pour ces décisions, estimant que cela va à l’encontre des principes de la DMA qui promeut la liberté de communication entre les entreprises et les utilisateurs au sein de leurs applications.



Si la mise à jour est validée par Apple, les utilisateurs de l’UE désireux de s’abonner à Spotify sans payer la commission de l’App Store devront se tourner vers un navigateur web et saisir manuellement l’adresse URL de Spotify, une étape supplémentaire qui pourrait dissuader certains clients potentiels.



Cette nouvelle tentative de Spotify intervient peu de temps après que la Commission européenne a imposé à Apple une amende de 1,84 milliard d’euros pour pratiques anticoncurrentielles dans le marché du streaming musical. Apple a annoncé son intention de contester cette décision afin que la décision soit revue. Pour rappel, la firme de Cupertino pointe quelques détails qui ne justifient pas du tout cette amende historique.



La décision d’Apple concernant l’approbation de la mise à jour de Spotify devrait être rendue dans quelques jours. Si Apple venait à refuser cette nouvelle version de l’application, le conflit entre les deux entreprises pourrait prendre une nouvelle ampleur puisque Spotify perdra probablement patience, surtout après avoir fait un geste en supprimant les liens redirigeant vers son site internet.



: Apple a répondu par la négative

L'App Store Review Team a envoyé à Spotify une lettre qui dit que l'habilitation (entitlement) est requise même s'il n'y a pas de lien parce que la soumission de Spotify a un appel à l'action pour acheter un abonnement à Spotify sur son site web.

Nous vous contactons pour vous faire part de nouvelles informations concernant votre application, Spotify - Musique et Podcasts, version 8.9.33.



Comme vous le savez peut-être, Apple a créé un nouveau droit aux services d'écoute de musique en continu (EEA) pour les applications d'écoute de musique en continu iOS et iPadOS proposées dans les vitrines EEA. Cette habilitation permet aux applications de diffusion de musique en continu d'utiliser des boutons, des liens externes ou d'autres appels à l'action pour diriger les clients vers un mécanisme d'achat sur un site web détenu ou contrôlé par le développeur. Vous devez en accepter les conditions avant d'ajouter l'une ou l'autre de ces fonctionnalités à votre application. Pour plus d'informations sur les droits, cliquez ici.



Nous notons que votre soumission actuelle inclut un appel à l'action pour acheter un abonnement Spotify sur votre site web. En tant que tel, vous devez accepter les termes de l'Habilitation aux Services de Streaming de Musique (EEE) et inclure le profil de l'habilitation dans votre application pour soumission. Pour être clair, ce droit est requis même si votre application n'inclut pas de lien externe (et il n'est pas nécessaire que vous proposiez un lien externe). Nous approuverons toutefois la version 8.9.33 après que vous aurez accepté les conditions de l'habilitation à l'écoute de musique en continu (EEA) et que vous l'aurez soumise à nouveau à l'examen.



Si vous avez des questions concernant ces informations, veuillez répondre à ce message pour nous en faire part.

Voici la réponse de Spotify, par le directeur des affaires publiques Dustee Jenkins :

Malgré les tentatives d'Apple de punir les développeurs avec de nouveaux frais, nous restons déterminés à donner aux consommateurs un véritable choix dans notre application sans augmentation de coût. C'est pourquoi nous avons soumis une nouvelle mise à jour à Apple. Elle contient des informations de base sur les prix et le site web, soit le strict minimum prévu par la décision de la Commission européenne dans l'affaire du streaming musical.



En faisant payer les développeurs pour communiquer avec les consommateurs au moyen de liens in-app, Apple continue d'enfreindre le droit européen. Il est grand temps que la Commission fasse appliquer sa décision afin que les consommateurs puissent en tirer des avantages réels.

Ce n'est pas gagné...



