Apple et l’amende de 2 milliards d’euros en UE : la domination de Spotify a bien été ignorée

Il y a plus d’une semaine, on apprenait que la Commission européenne avait pris la décision de sanctionner Apple d’une amende de 2 milliards d’euros pour avoir utilisé des pratiques anticoncurrentielles envers son concurrent Spotify. Aujourd’hui, Margrethe Vestager, commissaire européen à la concurrence, a confirmé publiquement que la condamnation contre Apple ne prend pas en compte le fait que Spotify soit premier du marché du streaming, mais se concentre plutôt sur les faits et actions d’Apple envers Spotify.

Un détail important qui n’a pas été pris en compte

Dans une décision historique, l’Union européenne a infligé à Apple une amende de 2 milliards d’euros pour ses pratiques anticoncurrentielles en rapport avec Apple Music. Cette sanction vise à réprimander la firme de Cupertino pour avoir limité les options des développeurs proposant des solutions plus abordables, en particulier dans le secteur du streaming musical où Spotify détient la plus grande part de marché.



L’amende est une mesure prise par l’UE non seulement pour punir les actions passées de l’entreprise américaine, mais également pour dissuader de futures pratiques anticoncurrentielles. Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, a rappelé l’importance pour les utilisateurs d’avoir accès à des options de streaming musical moins onéreuses. Elle a critiqué la politique d’Apple qui impose une surcharge de 30 % répercutée sur les consommateurs, entraînant ainsi une hausse de prix pour l’utilisateur final.

L’enquête de l’UE, ayant impliqué 65 interactions avec Spotify, a démontré un intérêt particulier pour les répercussions des actions d’Apple sur le marché du streaming musical. Vestager a affirmé que l’amende infligée à Apple ne tenait pas compte de la position dominante de Spotify sur le marché, elle a souligné au micro de CNBC les difficultés engendrées par les pratiques d’Apple plutôt que par la concurrence elle-même.



La Commission européenne a mis en avant l’importance de distinguer les véritables preuves des intérêts personnels, insistant sur une collaboration étroite avec les acteurs du marché. Au cours de l’interview, la Digital Market Act (DMA) a été évoquée comme un outil crucial pour évaluer si des entreprises comme Spotify bénéficient d’un environnement ouvert et compétitif.



L’une des pratiques d’Apple particulièrement critiquées a été sa restriction empêchant les développeurs d’applications iOS de diriger les utilisateurs vers des alternatives moins coûteuses. Bien que cette politique ait été modifiée aux États-Unis, elle reste un point de contention majeur en Europe.



Malgré sa position de leader sur le marché, Spotify continue de faire face à des pertes financières et cherche à minimiser ses coûts tout en explorant des avenues d’expansion. Cette amende historique contre Apple marque un moment clé dans la lutte pour un marché plus équitable et compétitif dans l’industrie du streaming musical.



Source