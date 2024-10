Un ancien avocat d'Apple a été condamné à une lourde amende

Pour répondre aux recours collectif, aux poursuites de certains de ses concurrents, aux plaintes des régulateurs… Apple s’entoure d’une équipe d’avocats spécialisé. Une récente affaire aux États-Unis touche l’un des avocats à qui Apple a fait confiance de nombreuses années, avant de le licencier en 2018.

Gene Levoff condamné à payer 1,5 million de dollars

Gene Levoff, ex-directeur du droit chez Apple, a été reconnu coupable de délit d’initié par la justice américaine cette semaine. Levoff doit verser 1,15 million de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Une somme colossale pour une seule personne, mais justifiée par la gravité de ses actions.

Qu’est-ce qu’un délit d’initié ?

Le délit d’initié se produit lorsqu’une personne utilise des informations confidentielles, non accessibles au public, pour acheter ou vendre des actions et ainsi réaliser un profit ou éviter une perte. Dans le cas de Gene Levoff, l’infraction est particulièrement sévère étant donné sa position et ses responsabilités chez Apple.

L’histoire

Gene Levoff, en tant que directeur du droit chez Apple, avait un rôle crucial : il devait s’assurer que les employés respectent les politiques de délit d’initié. Cependant, il a trahi cette confiance en utilisant son accès privilégié aux résultats financiers d’Apple avant leur publication pour son propre bénéfice.



Levoff a profité de ces informations pour acheter et vendre des actions Apple, réalisant un bénéfice d’environ 277 000 dollars et évitant des pertes majeures d’environ 377 000 dollars. Par exemple, en juillet 2015, il a vendu pour 10 millions de dollars d’actions Apple avant une annonce publique de baisse des bénéfices, tirant ainsi avantage de sa connaissance de la situation financière de l’entreprise.



Levoff a été condamné à quatre ans de probation et à une amende conséquente dans le jugement final. Le juge a qualifié les infractions de Levoff de “particulièrement graves”, soulignant la trahison de sa position de confiance.



En juin 2022, Gene Levoff a plaidé coupable de six chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières. Les procureurs fédéraux avaient demandé l’incarcération d’autres dirigeants impliqués, mais le juge n’a pas suivi.

Conséquences pour Apple

Apple a licencié Gene Levoff en septembre 2018 après avoir été informé de ses pratiques illégales par les autorités. Cette affaire montre l’importance pour les entreprises de surveiller et de faire respecter strictement leurs politiques de délit d’initié, afin de maintenir la confiance des investisseurs et de protéger l’intégrité du marché.