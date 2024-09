Un ancien salarié d'Apple a menacé des agents du FBI, il a été reconnu coupable

Des affaires judiciaires qui concernent directement ou indirectement Apple, ce n'est pas ce qui manque dans l'actualité. Toutefois, des affaires judiciaires liées au mauvais comportement d'un employé Apple, c'est un peu plus rare. Un dossier judiciaire fait le buzz actuellement aux États-Unis, il concerne un ancien employé d'Apple et plusieurs agents du FBI !

Il n'aurait jamais dû menacer le FBI

Brian Broderick, autrefois employé chez Apple, s'est trouvé au cœur d'une affaire judiciaire peu commune aux États-Unis. Après avoir été jugé par un jury fédéral, Broderick a été reconnu coupable de menaces à l'encontre d'agents du FBI. Durant une période d'arrêt maladie, Broderick était persuadé que son ancien employeur, Apple, le surveillait. Cette conviction l'a poussé à envoyer une série de mails particulièrement hostile à ses anciens collègues, déclenchant l'inquiétude parmi eux. Ces derniers n'ont pas tardé à alerter à la fois les autorités locales de Santa Cruz et la direction d'Apple sur le contenu menaçant de ces communications.



La situation a pris une tournure encore plus sérieuse lorsque Broderick a commencé à impliquer le FBI, en leur adressant à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à une surveillance prétendue par Apple, sans toutefois fournir de preuves tangibles. En réponse à ses actions, une injonction a été émise fin 2021, lui interdisant tout contact avec le personnel d'Apple pour une durée maximale de trois ans, dans le but de prévenir d'éventuelles escalades.

La santé mentale de Broderick a également été mise en avant par les autorités, qui ont signalé un comportement paranoïaque et des troubles mentaux. Une mesure restreignant son accès aux armes a été prise dans la foulée, allant jusqu'à la confiscation de son arme pour garantir la sécurité de son entourage, y compris celle de ses anciens collègues.



L'escalade des tensions a atteint un point critique en 2022, lorsque Broderick a réagi de manière agressive par mail à un agent du FBI chargé de son dossier, suivi d'une menace explicite envers des agents du FBI en juin, lié à sa frustration face au manque de crédit accordé à ses accusations contre Apple. Il a également publié une vidéo où il semblait surveiller un bureau du FBI, ce qui sous-entendait qu'il avait observé les va-et-vient des agents, augmentant ainsi les inquiétudes concernant sa possible intention de passer à l'acte.



Face à ces agissements, Broderick a été reconnu coupable, une décision qui pourrait le mener à une peine pouvant atteindre cinq ans d'emprisonnement, la sentence finale est attendue pour le 24 juin.



