Un ancien salarié Apple condamné à 3 ans de prison et 19 millions de dollars d'amende

Contrairement à certains pays, la justice américaine ne plaisante pas. Un ancien salarié Apple du nom de Dhidrenda Prasad vient de recevoir une énorme amende et une peine de prison après avoir "arnaqué" son employeur pendant plusieurs années à un poste de haute responsabilité. L'affaire qui avait commencé il y a plusieurs mois a fait beaucoup de bruit dans les médias aux États-Unis.

Il vole des millions à Apple et doit rembourser

Dans sa carrière professionnelle chez Apple qui a duré de 2008 à 2018, Dhidrenda Prasad avait l'un des postes les plus importants du département Global Service Supply Chain. Son travail quotidien consistait à acheter avec les comptes d'Apple des pièces et des services auprès de fournisseurs partenaires. Ces commandes avaient pour objectif d'approvisionner les Apple Store pour les réparations sur les anciennes générations d'iPhone.



Environ 3 ans après sa prise de fonction, Dhidrenda Prasad s'est fait approcher par de mauvaises personnes qui lui ont proposé des pots-de-vin pour arrondir les fins de mois puis pour gagner de grosses sommes d'argent afin de lui permettre d'investir dans ses projets personnels. Face à cette opportunité qu'il aurait mieux fallu refuser, Dhidrenda Prasad a fait le choix de ne pas en parler à ses supérieurs et d'accepter cette entente illégale.

Le principe de l'arnaque était extrêmement simple et cela a duré pendant des années sans jamais se faire prendre en flagrant délit, ce qui a fait perdre plusieurs millions de dollars à Apple. Dhidrenda Prasad réalisait les commandes de pièces et services, mais gonflait certaines factures et volait des composants qui devaient normalement être livrés aux Apple Store. Pour brouiller les pistes, l'ancien salarié était discret, il ne pratiquait pas cette arnaque à chaque émission de facture, il pouvait le faire plusieurs fois par mois, mais évitait plusieurs fois par semaine pour passer en dessous des radars.



L'audience au tribunal a révélé que Prasad a collaboré avec deux fournisseurs différents. Sa tactique consistait à rediriger les paiements illégaux des fournisseurs vers ses créanciers, à duper Apple en lui faisant payer deux fois des composants, à voler des composants qui avaient été acquis par Apple et à les revendre à Apple par l'intermédiaire de ses fournisseurs complices. Apple a été victime de ces trois escroqueries. Il a été établi qu'il était responsable du vol de 17 millions de dollars par le biais d'une fraude postale et électronique.

La condamnation

Dhidrenda Prasad a été condamné par la justice à 3 ans de prison ferme puis à 3 ans de libération surveillée. Au niveau de l'amende, l'ancien salarié Apple doit payer 17 millions de dollars à son employeur pour les pertes financières qu'il a causé entre 2011 et 2018 et 1,8 million de dollars à l'IRS (Internal Revenue Service) pour ne pas avoir payé d'impôts sur l'argent qu'il a reçu d'Apple. Il perdra près de 5,5 millions de dollars d'actifs que le gouvernement a déjà saisis et devra payer 8 millions de dollars supplémentaires en fonds de confiscation.



Finalement, Dhidrenda Prasad aurait mieux fait de ne jamais collaborer avec des personnes malintentionnées afin d'accepter des pots-de-vin. Aujourd'hui, il doit probablement regretter de ne pas avoir alerté ses supérieurs.



Source