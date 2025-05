Apple condamnée à plus de 700 millions de dollars face au "trolleur des brevets" Optis

La justice britannique vient d’infliger à Apple une sanction de taille : un paiement de plus de 700 millions de dollars à Optis Cellular Technology pour l’utilisation de brevets essentiels à la 4G dans ses iPhone et iPad. Cette décision historique secoue l’industrie mobile et met en lumière le problème grandissant des “patent trolls”, ces sociétés qui vivent de la spéculation sur la propriété intellectuelle.

Un revers spectaculaire pour Apple

Le litige démarre en 2019 lorsque Optis, société texane détenant de nombreux brevets mais ne produisant rien elle-même, attaque Apple pour non-respect des conditions FRAND (équitables et non-discriminatoires) sur ses licences 4G. Après une première condamnation modérée en 2023, la cour d’appel de Londres vient de multiplier le montant par plus de dix, pour atteindre 502 millions de dollars auxquels s’ajoutent plus de 200 millions d’intérêts. Au total, Apple doit verser plus de 700 millions pour avoir utilisé ces technologies jugées “indispensables” dans ses appareils entre 2013 et 2027.

Apple, qui prévoit de faire appel devant la Cour suprême britannique, n’est pas la seule concernée : ce verdict envoie un message fort à toute l’industrie tech, rappelant que les tribunaux peuvent désormais imposer des royalties bien plus élevées qu’anticipé – même dans des marchés considérés stratégiques.

Optis et la dérive des patent trolls

Mais qui est Optis ? Un “patent troll” typique : ces entreprises n’inventent rien, n’exploitent aucun produit, mais achètent des portefeuilles de brevets pour ensuite poursuivre en justice les géants technologiques et réclamer des indemnités souvent massives. Leur modèle profite de l’absence de définition universelle du caractère “raisonnable” des licences, multipliant les procédures et les risques pour les entreprises innovantes.

Pour Apple, ces pratiques nuisent à l’innovation et à l’équité, et la firme dénonce des méthodes purement spéculatives, visant à “extraire des paiements déraisonnables” sans contribuer à l’écosystème tech.

Un enjeu pour l’avenir de la propriété intellectuelle

L’affaire relance le débat sur la réforme du système des brevets, avec une question simple : comment protéger la véritable innovation tout en évitant les dérives de sociétés purement contentieuses ? Entre multiplication des litiges et incertitude autour des licences FRAND, l’industrie mobile est à la croisée des chemins.

Pour l’écosystème Apple, cette sanction rappelle que chaque marché peut devenir un terrain de risques juridiques, avec des conséquences tangibles sur les produits et leur coût pour les consommateurs. Plus que jamais, la clarification du cadre légal autour des brevets essentiels apparaît comme une priorité pour accompagner l’innovation sans alimenter les abus. Apple devra composer avec cette nouvelle donne, alors que la course à la 5G et à la 6G promet encore de nombreux rebondissements sur le front de la propriété intellectuelle.



