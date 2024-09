Apple victime d'une arnaque qui a coûté 12 millions de dollars de pertes

Depuis plusieurs années, Apple fait face à une arnaque qui se renouvelle dans de nombreux pays : le retour de faux iPhone en Apple Store en s'appuyant sur le motif du problème technique pour avoir un vrai iPhone en échange. Si l'entreprise est particulièrement vigilante face à ce phénomène qui génère des millions de pertes, certains arrivent à contourner les mesures de sécurit" prises. Une récente affaire a fait perdre plus de 12 millions de dollars à Apple.

Cinq personnes accusées

Apple a été victime d'une fraude d'une grande ampleur en Californie, impliquant un faux système de retour d'iPhone. Les escrocs apportaient des iPhone contrefaits dans les Apple Store pour les échanger contre des appareils de remplacement authentiques. Cette opération a été répétée environ 16 000 fois sur plusieurs années, entraînant des pertes considérables pour l'entreprise.



Suite à l'enquête policière qui a eu lieu pendant plusieurs mois, on estime que les arnaqueurs ont collaboré avec des groupes basés en Chine pour se procurer massivement des iPhone contrefaits. Ils ont utilisé des numéros d'identification volés pour faire passer ces faux appareils pour des produits Apple authentiques, ce qui a facilement trompé les systèmes de vérification des Apple Store.

Cette escroquerie, qui s'est déroulée de décembre 2014 à mars 2024 (oui oui vous avez bien lu...), a causé des pertes financières estimées à 12,3 millions de dollars pour Apple. De plus, cette fraude a potentiellement privé des clients légitimes de réparations sous garantie, les réclamations frauduleuses ayant saturé le système de certains Apple Store en Californie et dans d'autres États. On parle de téléphones de l’iPhone 6 à l’iPhone 15.



Pour éviter d'être découverts, les escrocs ont soumis des réclamations dans de nombreux magasins Apple en Californie, utilisant de fausses adresses, des alias et des locations de boîtes postales. Ces stratégies ont rendu la détection de leurs activités frauduleuses plus difficile pour Apple, ce qui explique qu'il y a eu tant d'années qui se sont écoulées avant que l'arnaque soit révélée au grand jour.



Le procureur américain Martin Estrada a déclaré :

Les accusés sont accusés de profiter des politiques de service à la clientèle d'Apple pour voler plus de 12 millions de dollars de marchandises. Les entreprises ne devraient pas être victimisées et escroquées pour avoir répondu aux besoins des clients et ces accusations fédérales envoient un message que notre bureau prendra des mesures décisives pour découvrir et poursuivre ceux qui commettent des fraudes.

Cinq personnes ont été inculpées dans cette affaire et attendent leur jugement. Elles risquent de lourdes peines de prison pour les 22 chefs d'accusation. Chacun de ces chefs d'accusation peut entraîner plusieurs années de prison.



