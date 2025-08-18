L’iPhone 17e aurait un nouveau design avec Dynamic Island

Selon le leaker connu sous le nom de "Digital Chat Station," l’iPhone 17e d’Apple devrait faire ses débuts début 2026 avec des améliorations significatives, incluant un nouveau design industriel, la Dynamic Island et la puce A19. Ce leaker, qui a un bon historique, avait précédemment prédit avec précision des détails sur le capteur 48 mégapixels de l’iPhone 15 et la conception du panneau d’affichage de l’iPhone 12 en 2020.

Un bond en avant côté design

Si l’iPhone 17e devrait conserver un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une caméra frontale de 12 mégapixels, Face ID et une caméra arrière de 48 mégapixels, en revanche son design pourrait s’inspirer de l’iPhone 15 de 2023, qui a introduit un cadre plus arrondi et récupéré la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro. Ainsi, il se distinguerait de l’iPhone 16e et son encoche, basés sur l’iPhone 14 de 2022. Le tout avec la puce A19 attendue sur la gamme "iPhone 17" à venir en septembre. En clair, il ressemblera à l'iPhone 15 standard, mais avec un seul capteur photo.

Des sources fiables telles que Ming-Chi Kuo, Mark Gurman de Bloomberg et The Elec confirment que l’iPhone 17e est en bonne voie pour un lancement début 2026. Le prix (presque) abordable du téléphone devrait rester son principal atout, malgré les améliorations. À titre de comparaison, l’iPhone 16e utilise la puce A18.



Les informations proviendraient de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, selon Digital Chat Station, ce qui renforce la crédibilité de la fuite. Mais pour le moment, aucun moyen de vérifier ses propos. La réponse sera donnée au printemps prochain, probablement vers mars avec le renouvellement du modèle "e" (économique).