iPhone 18 : des selfies en 24 Mp et une Dynamic Island réduite sur les Pro

Apple ne lésinerait pas sur les moyens pour sa prochaine génération d'iPhones. Selon un rapport récent de JP Morgan, l'ensemble de la gamme iPhone 18, prévue pour 2026, adoptera un capteur frontal de 24 mégapixels, marquant une avancée significative par rapport aux 18 mégapixels des iPhone 17 qui viennent de passer de 12 à 18 Mp. De plus, les iPhone 18 Pro et Pro Max auront droit à une Dynamic Island plus petite.

24 mégapixels en façade

Cette mise à niveau promet des autoportraits plus nets, des détails affinés et une précision accrue pour les modes portrait, que ce soit en orientation verticale ou horizontale. Fini les compromis sur la qualité des selfies : les utilisateurs pourront capturer des moments avec une fidélité visuelle digne des capteurs arrières, jusqu'ici bien meilleurs.



Cette évolution touche tous les modèles phares : l'iPhone 18 standard, les iPhone 18 Pro et Pro Max, le second iPhone Air et même le tout premier iPhone Fold d'Apple. Pour ce dernier, une innovation majeure se profile : un capteur frontal de 24 MP intégré sous l'écran interne, une première dans l'industrie, qui éliminera les encoches visibles pour une expérience fluide en mode tablette.



Rappelons que l'iPhone 17 a introduit le "Center Stage", un capteur carré offrant un champ de vision élargi, idéal pour des selfies polyvalents. Avec 24 MP, Apple élève encore la barre, rendant obsolètes les rumeurs déçues d'une telle résolution pour la génération précédente.

La Dynamic Island se rétracte

Du côté des modèles Pro, les fuites s'intensifient. Un leaker chinois influent, Digital Chat Station, affirme qu'Apple teste une technologie de miniaturisation des caméras, la HIAA (Hole-in-Active-Area), développée par Samsung. Cette méthode utilise un laser pour percer un trou microscopique dans l'écran OLED, réduisant drastiquement la taille de l'ouverture du capteur frontal actuellement niché dans la Dynamic Island. Résultat ? Un "trou" unique et ultra-compact, potentiellement repositionné en coin supérieur gauche, pour un affichage plus immersif.

Bien que les détails restent flous, des rapports concordants, dont celui de The Information, évoquent aussi un Face ID sous l'écran, libérant enfin l'espace pour des bordures minimalistes.Les iPhone 18 Pro ne s'arrêtent pas là. On murmure un objectif arrière à ouverture variable pour une polyvalence accrue en basse lumière, un module photo identique à celui de l'iPhone 17 Pro, et une zone Ceramic Shield translucide pour une charge MagSafe plus efficace. L'iPhone 18 Pro Max irait plus loin avec une batterie "coque en acier", probablement un système de refroidissement à chambre de vapeur en acier inoxydable, pour contrer la surchauffe lors des sessions intensives.



Côté budget, pas de miracle : les iPhone 17e et 18e conserveront leur capteur frontal de 12 MP, priorisant le prix.



Apple bouleverse aussi son calendrier : à partir de 2026, les lancements se scindent entre automne (pour les Pro, Air 2 et Fold) et printemps 2027 (pour les standards et "e"). Cette stratégie en deux temps vise à rafraîchir l'offre plus fréquemment, face à une concurrence féroce de Samsung et Google.



En somme, l'iPhone 18 s'annonce comme un tremplin vers l'avenir : selfies haute définition, écrans sans compromis et premier modèle pliable avec l'iPhone 18 Fold. Reste à voir si ces rumeurs tiendront la route lors du keynote de septembre 2026. Restez dans le coin et téléchargez notre app iSoft pour ne rien manquer (déjà compatible iOS 26).