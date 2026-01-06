Si vous espérez voir un capteur photo de 200 MP sur iPhone, il faudra encore patienter quelques années. Une nouvelle rumeur évoque désormais l’iPhone 21 (Pro), dont la sortie est prévue pour septembre 2028.

Apple prévoit un capteur 200 MP pour l’iPhone 21 en 2028

Morgan Stanley vient de révéler les ambitions photographiques d’Apple pour ses futurs iPhone. Selon une note aux investisseurs obtenue par AppleInsider, la firme de Cupertino introduirait son premier capteur photo de 200 mégapixels sur l’iPhone 21, dont la sortie est attendue en 2028. Plus précisément sur l'iPhone 21 Pro dans un premier temps.



Ce saut technologique ne sera pas assuré par Sony, le partenaire historique d’Apple pour les capteurs photo. C’est Samsung qui fournirait les nouveaux modules 200 MP, marquant ainsi une diversification importante des fournisseurs pour la marque californienne. Cette décision suggère que Sony n’aurait pas réussi à égaler les performances technologiques de son concurrent sud-coréen dans ce domaine spécifique.



Le calendrier choisi par Apple peut surprendre. Plusieurs rumeurs évoquaient l’arrivée d’un capteur 200 MP dès l’iPhone 18 en 2026, mais Morgan Stanley repousse cette échéance de deux ans. L’iPhone 21 de 2028 serait donc le premier modèle à bénéficier de cette avancée significative en matière de résolution photographique.

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple a généralisé le capteur 48 MP en l’appliquant à l’ensemble des trois modules photo : le grand angle, l’ultra-grand-angle et le téléobjectif. Il faudrait donc probablement patienter encore environ trois ans avant de voir apparaître un capteur 200 MP sur iPhone.



Cette rumeur soulève néanmoins une question centrale : quelle sera la stratégie d’Apple sur la partie photo durant ces trois prochaines années. Il faudra trouver de nouveaux arguments de vente, d’autant plus que la photographie reste un pilier essentiel de la gamme Pro.

Rappelons qu’avec l’iPhone 20 (XX), attendu en 2027, Apple devrait réussir à détourner l’attention de la photo pour la recentrer sur le design. L’appareil adopterait un écran bord à bord totalement full screen, avec Face ID dissimulé sous l’écran. Un positionnement résolument futuriste, en parfaite cohérence avec le concept Liquid Glass.