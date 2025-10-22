Apple prépare trois nouveaux iPhone aux formats inédits d'ici 2028

L'iPhone traverse actuellement une phase de transformation qui s'annonce ambitieuse. Après des années marquées par des évolutions progressives, Apple préparerait une série de nouveaux formats pour renouveler en profondeur sa gamme de smartphones. Selon le blogueur coréen yeux1122, connu pour ses informations fiables sur l'écosystème Apple, la marque à la pomme envisage de lancer trois modèles inédits entre 2026 et 2028, chacun apportant une approche différente.

Un iPhone pliable façon livre dès 2026

Le premier appareil à arriver serait un modèle pliant de type "book", similaire aux Galaxy Z Fold de Samsung. Une fois déplié, l'écran atteindrait une diagonale proche de celle de l'iPad mini (8,3 pouces). Apple travaillerait sur une solution technique originale pour réduire le pli visible, avec notamment l'intégration d'un cadre intermédiaire en verre ayant un rôle structurel.

La dalle OLED LTPO bénéficierait de plusieurs innovations : un filtre spécifique pour améliorer le rendu colorimétrique et la luminosité, ainsi qu'une possible intégration partielle de Face ID sous l'écran. Cette stratégie contraste avec certaines rumeurs évoquant plutôt un retour de Touch ID, mais reste cohérente avec la volonté d'Apple de fusionner l'expérience iPad dans un format smartphone.



Notez que l'année de sortie est remise en question par Mark Gurman qui, lui, estime que le premier iPhone pliant d'Apple pourrait être repoussé à 2027.

Un modèle "zéro bordure" pour les 20 ans de l'iPhone

L'année 2027 marquerait le vingtième anniversaire de l'iPhone, et Apple souhaiterait frapper fort avec un modèle aux bordures entièrement supprimées. L'écran OLED se courberait sur les quatre côtés de l'appareil, créant l'illusion de tenir uniquement une dalle. Pour garantir une luminosité uniforme sur toute la surface, une couche de diffusion en forme de cratère serait employée.

Face ID et les capteurs passeraient complètement sous l'écran, éliminant toute encoche ou perforation visible. Cette approche rappelle l'impact qu'avait eu l'iPhone X en 2017, et Apple chercherait à reproduire ce type de moment marquant pour célébrer deux décennies d'innovation.

Un format à clapet en 2028

Le troisième modèle, prévu pour 2028, adopterait un design à clapet vertical type "Flip". Plus compact lorsqu'il est refermé, il offrirait un écran extérieur pour les notifications et raccourcis rapides. Apple miserait sur une technologie d'affichage affinée pour garantir des couleurs plus nettes et une meilleure transparence.

Ce format serait positionné comme un objet alliant mode et technologie, visant particulièrement un public féminin avec une dimension plus lifestyle. Avec ces trois lancements successifs, Apple semble vouloir dynamiser sa gamme après le lancement de l'iPhone Air dont on ne sait pas s'il sera renouvelé.