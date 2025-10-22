La puce A20 de l'iPhone 18 coûterait 50% plus cher à produire

Si tout se déroule comme prévu, l’iPhone 18, attendu en septembre 2026, sera le tout premier iPhone à intégrer un processeur gravé en 2 nm. Une avancée technologique majeure pour l’appareil, mais qui risque d’avoir un impact sur son prix : comme à chaque changement de génération de gravure, les coûts de production seront nettement plus élevés au début, ce qui pourrait se répercuter sur le tarif final.

De quoi rendre automatiquement l'iPhone 18 plus cher pour les clients ?

La rumeur du jour venue de Chine relance le débat autour de la prochaine puce A20 d’Apple. Selon de nouvelles informations, TSMC, le partenaire exclusif du géant californien pour la fabrication de ses processeurs, s’attend à une hausse d’environ 50 % du coût de production pour cette nouvelle génération. Une augmentation significative qui pourrait, à terme, se refléter dans le prix final des futurs iPhone 18.

Déjà en avril 2025, plusieurs rapports évoquaient une potentielle hausse de prix pour les prochains iPhone, liée au passage à un procédé de gravure en 2 nanomètres. Ce serait une première pour Apple, et surtout une étape majeure dans la miniaturisation des puces mobiles. Grâce à cette technologie, la puce A20 devrait offrir un nouveau rapport performance/consommation jamais vu sur un iPhone, combinant puissance accrue et efficacité énergétique améliorée.

Concrètement, cette architecture 2 nm permettra à Apple de proposer des iPhone encore plus rapides, capables de gérer des tâches complexes (principalement d'IA) tout en réduisant leur consommation d’énergie. Cela se traduirait par une meilleure autonomie, une chauffe moindre et des performances plus stables sur la durée.

Mais cette avancée technologique a un prix. Le procédé de gravure 2 nm est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre et nécessite des équipements de pointe, entraînant des rendements plus faibles dans les premières phases de production. Pour TSMC, cela signifie des coûts en forte hausse — et même si Apple dispose d’une capacité de négociation importante, il est peu probable que cette augmentation passe totalement inaperçue dans la structure tarifaire des iPhone 18.