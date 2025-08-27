Apple réserve 50% de la production 2 nm de TSMC pour l'iPhone 18

TSMC accélère la production en 2 nm Selon DigiTimes, TSMC, le fondeur attitré d'Apple, devrait commencer la production de masse de puces 2 nanomètres au quatrième trimestre 2025. L'entreprise a renforcé ses capacités de fabrication dans ses usines de Baoshan et Kaohsiung, avec une utilisation pleine jusqu'à fin 2026. Apple se serait accaparée la majeure partie, s'assurant près de la moitié de la capacité totale des puces 2 nm, suivi par Qualcomm en tant que deuxième plus gros client. Les autres clients initiaux incluent AMD, Broadcom, Intel et MediaTek, avec Nvidia et d'autres rejoignant la liste en 2027.

Les plans d'Apple pour l'iPhone 18 en 2 nm

La transition vers les puces 2 nm correspond au calendrier d'Apple pour l'iPhone 18, attendu fin 2026. Les puces A19 destinées à l'iPhone 17, prévu pour cet automne avec une présentation le 9 septembre, n'utiliseront pas le procédé 2 nm en raison de contraintes de temps.



Cependant, des analystes comme Ming-Chi Kuo et même des leakers sur Weibo anticipent largement l'utilisation de la technologie 2 nm dans les puces A20 de l'iPhone 18, marquant une avancée significative.

Gains de performance et d'efficacité

Le passage au procédé 2 nm, vendu 30 000 € par plaquette selon DigiTimes (contenant plusieurs puces) combiné à une supposée adoption de l'emballage Wafer-level Multi-Chip Module, promet des améliorations de performance de 10 à 15 %. Cette réduction de la taille des puces devrait également diminuer la consommation d'énergie, prolongeant l'autonomie de la batterie et potentiellement améliorant l'efficacité thermique.



Le nouveau procédé pourrait permettre à Apple de produire plusieurs variantes de puces au sein d'une même famille sans dépendre du tri des puces (chip binning), offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la conception.

L'engagement à long terme de TSMC

TSMC peaufine ses rendements de production en 2 nm depuis des années, se positionnant pour répondre à la forte demande de ses clients clés. La part substantielle d'Apple dans la capacité de production 2 nm souligne son partenariat stratégique avec TSMC, garantissant un accès prioritaire à une technologie de pointe pour ses futurs appareils.



L'iPhone 18 Pro, avec Face ID sous l'écran et une puce encore plus véloce, devrait être un modèle très intéressant ! D'ici-là, rendez-vous le 9 septembre pour le keynote de l'iPhone 17.