La Suisse enquête sur les pratiques d'Apple autour du NFC

L'accès au NFC sur iPhone vient de provoquer l'ouverture d'une enquête par l'autorité suisse de la concurrence. La Comco examine depuis le 10 décembre les conditions qu'Apple impose aux développeurs d'applications de paiement mobiles pour accéder à la puce NFC des iPhone. Une situation qui illustre encore une fois les tensions croissantes autour de l'écosystème fermé de la marque californienne.

La Suisse en retard sur l'Europe

Alors que l'Union européenne a contraint Apple à ouvrir gratuitement l'accès à sa technologie NFC dès juillet 2024, la Confédération helvétique n'a pas bénéficié de cet accord. Résultat : les concurrents locaux d'Apple Pay, comme Twint qui comptabilise 6 millions d'utilisateurs et 773 millions de transactions en 2024, se retrouvent dans une position délicate. Apple a finalement proposé un accès aux développeurs suisses fin 2024, mais avec des modalités distinctes de celles appliquées en Europe. C'est précisément ce traitement différencié que la Comco entend examiner pour vérifier sa conformité avec le droit suisse de la concurrence.

Le système d'exploitation iOS donne à Cupertino un contrôle total sur les fonctionnalités matérielles de ses appareils. Cette mainmise s'étend naturellement à la puce NFC, pourtant une technologie ouverte développée initialement par Sony, Nokia et Samsung. Sur Android, les applications tierces peuvent exploiter librement cette interface, permettant aux utilisateurs de choisir leur solution de paiement préférée. Cette différence fondamentale crée une asymétrie concurrentielle manifeste.

Un enjeu d'ergonomie et de marché

L'impact pratique est loin d'être négligeable. Twint, faute d'accès direct au NFC, impose à ses utilisateurs de scanner des codes QR en magasin, une approche moins fluide que le simple double-clic d'Apple Pay. Cette friction ergonomique peut décourager l'adoption, surtout quand les files d'attente s'allongent. L'enquête suisse s'inscrit dans un contexte réglementaire plus large où Apple fait face à une pression croissante, notamment avec sa récente défaite judiciaire au Royaume-Uni concernant les frais de l'App Store et ses négociations tendues avec Bruxelles sur le Digital Markets Act.

Les autorités helvétiques vont désormais collecter des informations auprès des acteurs du marché pour déterminer si Apple abuse de sa position dominante. Une décision qui pourrait redessiner les contours du paiement mobile en Suisse.



Source