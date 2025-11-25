Apple visée par une enquête antitrust en Pologne sur le suivi des apps (ATT)

L’autorité polonaise de la concurrence (UOKiK) a ouvert une enquête antitrust pour déterminer si Apple abuse de sa position dominante sur le marché de la publicité mobile grâce à sa fonctionnalité « Transparence du suivi dans les apps » (App Tracking Transparency, ATT), rapporte Reuters. Un pays de plus à questionner Apple sur le sujet.

Apprendre le Polonais de Base

Introduite en avril 2021 avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, cette fonctionnalité oblige toutes les applications sur iPhone et iPad à demander explicitement l’autorisation de l’utilisateur avant de le suivre à travers les applications et sites web d’autres entreprises à l’aide de l’identifiant publicitaire du terminal. Apple a toujours affirmé que l’ATT a été conçue uniquement pour renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs et non pour avantager ses propres activités publicitaires. Cette mesure reste néanmoins très critiquée par les annonceurs, les courtiers en données et les réseaux publicitaires concurrents.

Le président de l’UOKiK, Tomasz Chróstny, a déclaré :

Nous soupçonnons que la politique d’ATT a pu induire les utilisateurs en erreur quant au niveau de protection de la vie privée, tout en renforçant l’avantage concurrentiel d’Apple sur les éditeurs indépendants. De telles pratiques peuvent constituer un abus de position dominante.

En cas de confirmation des soupçons, Apple risque une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé en Pologne.



Dans une réaction transmise par courriel à Reuters, Apple a répondu :

Il n’est pas surprenant que l’industrie du suivi des données continue de s’opposer à nos efforts pour redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données. Les fortes pressions exercées sur nous pourraient nous contraindre à retirer cette fonctionnalité, au détriment des consommateurs européens. »



Nous collaborerons avec l’autorité polonaise de la concurrence afin qu’Apple puisse continuer à proposer aux utilisateurs cet outil précieux de protection de la vie privée.

Des enquêtes antitrust similaires portant sur l’impact de l’ATT sur la concurrence sont déjà en cours en Allemagne, en Italie et en Roumanie. Plus tôt cette année, l’Autorité de la concurrence française a infligé à Apple une amende de 150 millions d’euros pour les mêmes pratiques.



Qui l'active parmi vous sur les applications ? Sur iSoft, nous posons aussi la question.