L'UE met fin à l'enquête sur les livres audio d'Apple

L'Union européenne a officiellement mis fin à son enquête de quatre ans sur les pratiques d'Apple concernant les développeurs de livres audio sur son App Store après le retrait de la plainte initiale. L'enquête, qui a débuté en 2020 en même temps que d'autres sur le système de paiement d'Apple et l'App Store, a été déclenchée par les allégations d'un distributeur anonyme de livres électroniques et de livres audio selon lesquelles Apple bloquait l'accès des développeurs à des informations cruciales sur les clients qui se rendaient sur Apple Books.

Apple évite une amende

Jour de chance pour Apple, le Wall Street Journal rapporte que la Commission européenne a mis fin à l'enquête en raison du retrait de la plainte, soulignant que cette action ne doit pas être interprétée à tort comme une approbation des pratiques du géant basé à Cupertino.



Un porte-parole de la CE a souligné la surveillance en cours, déclarant :

La Commission continuera de surveiller les pratiques commerciales dans le secteur technologique européen, y compris celles d'Apple, en vertu du DMA [Digital Markets Act] et des règles de concurrence.

Ce scénario fait écho à un précédent problème avec Spotify, où des accusations similaires contre la gestion des services de streaming musical d'Apple ont abouti à une amende de 2 milliards d'euros pour Apple.



Entre les deux, Apple a été contrainte d'ouvrir sur App Store aux paiements tiers et aux stores alternatifs en Europe, là encore après la plainte d'un distributeur, en l'occurence Epic Games.



On peut toutefois se poser la question d'un arrangement à l'amiable entre le plaintif et Apple dans l'affaire du jour...

