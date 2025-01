La CMA du UK enquête sur le monopole d'Apple et Google

Après la plainte à 1,8 milliard lancée par des utilisateurs, le gouvernement britannique a révélé que la Competition and Markets Authority (CMA) a lancé une enquête sur le statut stratégique des écosystèmes mobiles sur le marché, en se concentrant sur le modèle de l'App Store pour iPhone et du Play Store pour Android.

Un procès d'envergure qui cible le modèle économique de l'App Store

L'enquête vise à évaluer la domination d'Apple sur le marché et tout comportement potentiellement abusif, autrement dit anti-concurrentiel. Les principaux domaines d'examen comprennent les méthodes disponibles pour distribuer les applications aux consommateurs et les conditions que les développeurs d'applications doivent accepter pour que leurs applications apparaissent dans l'App Store.



Essentiellement, cette décision de la CMA semble refléter les mesures réglementaires prises par l'UE dans le cadre du Digital Markets Act (DMA).

L'enquête britannique vise à analyser le niveau de concurrence entre les écosystèmes d'Apple et de Google, en se concentrant sur les obstacles qui empêchent les services rivaux d'entrer sur le marché. Les enquêtes examineront si Apple et Google exploitent de manière inappropriée leur domination sur les systèmes d'exploitation mobiles, notamment sur des questions telles que les applications préinstallées et les options pour des navigateurs alternatifs. En outre, les conditions que les développeurs d'applications doivent respecter pour proposer leurs applications sur l'App Store sont examinées de près.



Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré :

Les systèmes d’exploitation, les applications et les navigateurs installés sur nos téléphones et tablettes constituent notre passerelle vers le monde numérique, qu’il s’agisse de communiquer avec nos amis et nos proches, d’acheter auprès d’entreprises ou d’accéder à du contenu créatif.



Des écosystèmes mobiles plus compétitifs pourraient favoriser de nouvelles innovations et de nouvelles opportunités dans toute une gamme de services que des millions de personnes utilisent, qu’il s’agisse de boutiques d’applications, de navigateurs ou de systèmes d’exploitation. Une concurrence accrue pourrait également stimuler la croissance ici au Royaume-Uni, les entreprises étant en mesure de proposer des types de produits et de services nouveaux et innovants sur les plateformes d’Apple et de Google.

Verdict en fin d'année

Ces enquêtes sur les pratiques d'Apple et de Google sur l'App Store devraient se conclure d'ici le 22 octobre 2025, et les résultats sont attendus vers la fin de l'année. Les résultats possibles incluent des sanctions financières et des changements obligatoires dans les pratiques commerciales.



Dans l'UE, un examen similaire a conduit Apple à être contraint de s'ouvrir aux magasins d'applications tiers, d'autoriser la distribution d'applications via le Web, d'introduire des écrans de choix de navigateur et de procéder à d'autres ajustements comme les paiements alternatifs. Cependant, Apple a simultanément introduit de nouvelles conditions commerciales et structures de frais, qui ont été critiquées par des développeurs comme Epic Games et Spotify comme étant toujours iniques. Apple pourrait toutefois employer des tactiques similaires en réponse à l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni.