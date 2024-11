DMA : l'UE s'attaque aux accessoires tiers sur iPadOS

La Commission européenne se lance dans une nouvelle enquête sur Apple, l'iPad et iPadOS. Cette fois-ci, c'est la prise en charge des accessoires tiers qui est visée. La réponse finale est attendue pour 2025 avec de possibles nouvelles directives à l'encontre d'Apple.

DMA : nouvelle enquête sur Apple et iPadOS

L'Union européenne n'en a pas terminé avec Apple. Désormais, elle va se pencher sur le sujet des accessoires tiers connectés à l'iPad via iPadOS. Une nouvelle étape de vérification menée par la Commission européenne pour s'assurer qu'iPadOS est 100 % en règle avec le projet de loi DMA.



Après le choix d'un navigateur web par défaut autre que Safari, la possibilité de télécharger des applications via d'autres boutiques que l'App Store, la désinstallation des apps par défaut d'Apple, place à l'interopérabilité des accessoires tiers. Écouteurs, stylets, traqueurs…

Une fois de plus, Apple doit faire en sorte que les accessoires tiers ne soient pas désavantagés face à ceux de la marque. Le système et la facilité d'appareillage doivent être identiques, de même pour l'accès aux fonctionnalités logicielles. Autrement dit, l'expérience doit être la même que l'on utilise des AirPods et un Apple Pencil ou des écouteurs et un stylet d'autres marques.



Après tant d'efforts déjà consentis en si peu de temps, il semble probable qu'Apple joue la carte de la défense, justifiant que tout est déjà en règle. Cela n'empêchera pas la Commission d'enquêter et de faire son propre rapport durant plusieurs mois. Un rapport final attendu pour courant 2025. L'année prochaine s'annonce déjà corsée pour Apple sur le vieux continent.



En cas de jugement défavorable, Apple se verra livrer un nouveau document listant les changements attendus. Des changements non négociables qui peuvent amener à une amende de 10 % du chiffre d'affaires mondiale de la société s'ils ne sont pas appliqués à temps.



