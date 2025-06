iOS 18.6 bêta 1 + macOS 15.6, watchOS 11.6, visionOS 2.6 et tvOS 18.6

Apple s’apprête à publier la première bêta d’iOS 18.6. Une fuite crédible dévoile le numéro de build 22G5054d, signe que le lancement est imminent. Comme chaque année, cette version est avant tout sécuritaire pour les miliions d'iPhone à travers le monde.



: quelques heures plus tard, Apple a publié iOS 18.6.

iOS 18.6 / iPadOS 18.6 bêta 1

Apple a déployé aujourd'hui les premières bêtas d’iOS 18.6 et iPadOS 18.6 pour les développeurs à des fins de test, plus d’un mois après la sortie d’iOS 18.5 et iPadOS 18.5. Les développeurs peuvent télécharger les mises à jour via Général > Mise à jour logicielle dans l’application Réglages sur les appareils compatibles.

macOS Sequoia 15.6 bêta 1

Apple a publié aujourd'hui la première bêta de macOS Sequoia 15.6 pour les développeurs à des fins de test, un mois après le lancement de macOS Sequoia 15.5. Les développeurs peuvent accéder à la bêta via la section Mise à jour logicielle dans les Réglages Système en utilisant un identifiant Apple associé à un compte de développeur Apple.

visionOS 2.6, tvOS 18.6 et watchOS 11.6 bêta 1

Apple a également fourni aux développeurs les premières bêtas de visionOS 2.6, tvOS 18.6 et watchOS 11.6 à des fins de test, plus d'un mois après la sortie de visionOS 2.5, tvOS 18.5 et watchOS 11.5. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l'application Réglages sur les appareils compatibles.

Qu’y aura‑t‑il dans iOS 18.6 ?

Corrections de bugs et améliorations de performance. Comme pour iOS 17.6 ou 16.6, iOS 18.6 sera avant tout destiné à la stabilité et à la sécurité.

Potentiellement Apple Intelligence en Chine. Il est possible que cette version lance la prise en charge de l’intelligence Apple en Chine, un déploiement précédent ayant été retardé pour des raisons réglementaires.

Petites fonctionnalités surprises. Elle pourrait inclure quelques nouveautés mineures, comme des fonds d’écran (type Fond d'écran Pride) ou d’autres petits ajouts.

Les tests internes d’iOS 18.6 ont commencé en mars et la version publique finale pourrait arriver dès juillet, suivie d’un iOS 18.7 à l’automne pour d’autres correctifs.

Apple se concentre désormais pleinement sur iOS 26

Après avoir lancé iOS 18 en 2024 et proposé plusieurs mises à jour correctives, Apple a désormais tourné son attention vers iOS 26, dévoilé à la WWDC 2025. iOS 18.6 marque probablement la dernière mise à jour majeure avant la transition complète vers iOS 26. Elle restera centrée sur la stabilité et la sécurité. Testeurs avertis et utilisateurs fidèles à iOS 18 sont encouragés à se préparer : la bêta est proche, et la version publique suivra rapidement.