Apple diffuse la RC d'iOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15 et visionOS 2

Nous y sommes, presque. Trois mois après la présentation des mises à jour majeures lors du keynote de la WWDC 24, Apple a lance la version Release Candidate (ex Golden Master) de ses systèmes d'exploitation iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS, macOS 15 et visionOS 2. Après 8 bêtas, voici la dernière mise à jour à destination des développeurs, avant la version grand public qui arrivera dans quelques jours, à point nommé pour les nouveaux iPhone 16.



Disponible sur tous les appareils compatibles, la nouvelle version vient consolider l'expérience globale et s'approcher un peu plus d'une version finale attendue pour la rentrée sur iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac et Vision Pro.

iOS 18 & iPadOS 18

iOS 18 apporte un joli lot de nouveautés, avec un accent particulier sur la personnalisation avancée des applications et des fonctionnalités plus intuitives. Les utilisateurs peuvent désormais modifier les icônes, déplacer plusieurs applications à la fois et même modifier les raccourcis sur l'écran de verrouillage pour un accès plus rapide à leurs applications favorites. Le centre de contrôle a également été repensé avec des icônes rondes et des pages supplémentaires.

D'importantes mises à jour sont également introduites dans l'application Messages, qui permet désormais d'ajouter des réactions, programmer l'envoi de messages, de dialoguer avec Android via RCS et même envoyer des SMS via satellite. L'application Plans s'améliore avec une vue topographique détaillée, idéale pour les amateurs de randonnée, tandis que l'application Wallet intègre la fonctionnalité Tap to Cash aux États-Unis, facilitant les transferts d'argent entre iPhone à proximité. Un mode Jeu optimise également les performances de l'iPhone pour les jeux, en allouant plus de ressources aux graphismes et au traitement des données.

En parallèle, Apple mise sur l'intelligence artificielle avec son nouveau service Apple Intelligence, qui introduit des outils d'écriture générative, la hiérarchisation des notifications, et des fonctionnalités de génération d'images, de transcription d'appels, et bien plus encore pour répondre rapidement et efficacement dans Mail et Messages.



Pour mémoire, pour installer les bêtas d’Apple, il n'y a plus de profil d'approvisionnement, mais il faut se rendre directement dans l'application Réglages puis "Général" > "Mise à jour logicielle" et "Mises à jour bêta". Il faut renseigner un identifiant Apple associé à un compte développeur, sans quoi vous n'aurez pas le droit d'installer iOS 18. Rappelons notre tuto pour installer iOS 18.

Nouveautés iOS 18 Release Candidate

Les changements de la nouvelle version RC d'iOS 18 sont les suivants :

Article en cours...

macOS 15 Sequoia

Du côté du Mac, ex MacIntosh, Apple s'attelle à sortir macOS 15 Sequoia. Cette mise à jour majeure met un accent particulier sur l'intelligence artificielle et la continuité entre les appareils Apple. L'une des principales fonctionnalités est la recopie d'iPhone, permettant d'afficher et d'interagir avec l'écran de son iPhone directement sur le Mac, facilitant ainsi le partage de contenu et la gestion des notifications depuis l'ordinateur. De plus, macOS 15 offre des améliorations du contrôle des fenêtres, s'inspirant du système de gestion de Windows, ainsi que des améliorations dans l'application FaceTime avec de nouveaux fonds personnalisables et une prévisualisation avant le partage d'écran.



Les applications natives ont été choyées, tout comme les jeux avec un mode Jeu (déjà existant) encore optimisé.

Pour tester la RC de macOS 15, ouvrez l'application Réglages Système puis "Général" > "Mise à jour de logiciels".

Nouveautés MacOS 15 Release Candidate

Les nouveautés de la nouvelle version de macOS 15 sont les suivants :

Article en cours...

watchOS 11

Lors de la WWDC 24, Apple n'a évidemment pas oublié watchOS 11 pour ses montres connectées.



La version 2024 vise à améliorer le suivi de la santé et l'expérience utilisateur. Parmi les principales nouveautés, on trouve la fonction "Charge d'entraînement" pour analyser les efforts sportifs sur plusieurs jours, la possibilité de mettre en pause les cercles d'activité en cas de blessure, et l'application "Signes vitaux" qui surveille des données de santé essentielles, comme le rythme cardiaque. Les utilisateurs pourront également profiter d'une nouvelle fonctionnalité de recopie d'iPhone, leur permettant de gérer leur téléphone directement depuis leur Mac, ainsi que de nouveaux cadrans de montre suggérés par l'intelligence artificielle.

D'autres améliorations incluent l'extension de la fonction Double Tap aux applications tierces, de nouveaux types d'exercices avec un suivi GPS amélioré, et des Activités en direct pour recevoir des notifications en temps réel. Apple a aussi ajouté des options de personnalisation pour la natation et des itinéraires de randonnée dans les parcs nationaux américains via Apple Plans.

Enfin, watchOS 11 introduit de nouvelles fonctionnalités de connectivité comme Check In, qui permet d'informer ses proches de son arrivée à destination, ainsi que Tap to Cash pour envoyer de l'argent entre appareils Apple Watch ou iPhone aux États-Unis.



Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez d'abord lier votre identifiant Apple avec un compte développeur en allant sur le site officiel : developer.apple.com.



Ensuite, rendez-vous dans l'app "Watch" sur iPhone, puis "Ma montre" > "Général" > "Mise à jour du logiciel" > "Mises à jour bêta" > "watchOS 11 Developer Beta". Revenez sur l'écran précédent et vous devriez voir apparaître "watchOS 11 beta".

Nouveautés watchOS 11 Release Candidate

Les changements de la nouvelle version de watchOS 11 sont les suivants :

Article en cours...

tvOS 18

Pénultième mise à jour du jour pour tvOS 18, le système d'exploitation à destination des box Apple TV.

Parmi les nouveautés de tvOS 18, la fonction "InSight" permet d'afficher des métadonnées pendant la lecture de contenus originaux Apple lorsqu'ils sont mis en pause, affichant des informations sur les acteurs et la musique en cours avec un lien direct vers Apple Music. Pour les amateurs de cinéma, le support des projecteurs au format 21:9 est désormais disponible, offrant une expérience visuelle améliorée.

Côté audio, Apple a étendu la fonction "Dialogues améliorés", qui utilise l'apprentissage automatique pour mieux isoler les voix, à tous les appareils, y compris les téléviseurs et les récepteurs, en plus des HomePod. De plus, les sous-titres sont maintenant activés automatiquement dans des situations clés, comme lorsque le volume est coupé ou qu'une scène est rejouée.

Enfin, tvOS 18 propose de nouveaux économiseurs d'écran, notamment un animé avec Snoopy, et améliore Apple Fitness+ ainsi que l'intégration HomeKit, offrant une gestion simplifiée des hubs et un accès invité pour plus de flexibilité.

Nouveautés tvOS 18 Release Candidate

Les changements de la nouvelle version de tvOS 18 sont les suivants :

Article en cours...

visionOS 2

Dernière mise à jour du jour pour visionOS 2, le système d'exploitation à destination des casques Vision Pro.

La première mise à jour majeure pour le casque de réalité mixte apporte des améliorations significatives au système. Cette version simplifie les gestes pour accéder aux actions rapides, comme le centre de contrôle, et intègre SharePlay à la photothèque. L'application Photos permet désormais de synthétiser des photos spatiales à partir de la photothèque 2D, grâce à l'IA, tandis que le mode Voyage fonctionne dans les trains, et une souris peut être connectée au casque pour la première fois.

La mise à jour permet également d'étendre le bureau du Mac avec une meilleure résolution et un affichage ultra-large, réduisant les artefacts de compression grâce au rendu par fovéation. De plus, visionOS 2 reconnaît automatiquement les claviers Magic Keyboard et MacBook dans un environnement immersif, facilitant leur utilisation. Le mode invité a été amélioré et des fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées à plusieurs applications clés, telles que Safari, TV et Mindfulness, qui proposent de nouvelles expériences immersives.

Autres nouveautés, les utilisateurs peuvent profiter du multi-vue dans l’app Apple TV pour suivre plusieurs événements sportifs simultanément, tandis que l'app Pleine conscience introduit la fonction "Respiration". Enfin, visionOS 2 ajoute la prise en charge des sous-titres en direct à l'échelle du système et permet de réorganiser la vue d'accueil du Vision Pro.

Nouveautés visionOS 2 Release Candidate

Les changements de la nouvelle version de visionOS 2 sont les suivants :