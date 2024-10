visionOS 2 tend à faire du Vision Pro un ordinateur réellement utile

Lorsque le Vision Pro a été présenté officiellement en juin 2023, Apple a souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait non pas d'un casque mais d'un "ordinateur spatial". Les vidéos qui ont suivi se sont attachées à mettre en avant le côté autonome et productif du Vision Pro, allant apparemment plus loin que le Mac. Mais en conditions réelles, la plupart des autres utilisateurs (dont nous), se sont aperçus qu'il n'était pas encore capable de remplacer un ordinateur.

L'objectif de la mise à jour visionOS 2, actuellement en bêta, est de convaincre les clients avec deux fonctionnalités clés qui pourraient bien faire du Vision Pro un ordinateur réellement utile. Le communiqué d'Apple va en tout cas dans ce sens.

L'affichage virtuel sur Mac

Sans aucun doute, le meilleur moyen d'utiliser un Vision Pro est de profiter de l'affichage virtuel du Mac. En effet, cet "ordinateur spatial" fonctionne mieux lorsqu'il n'est en fait qu'une sorte d'extension d'un autre ordinateur : le Mac. L'addition commence à être salée, mais c'est le prix à payer à date pour une expérience optimale.



L'affichage virtuel sur Mac est renforcé dans visionOS 2 de plusieurs façons :

Mode ultra-large : La fenêtre de l'affichage virtuel Mac peut s'agrandir considérablement dans visionOS 2, grâce à un nouveau mode ultra-large qui est si grand qu'il enveloppe l'écran autour de vous. Ce mode vous donne l'équivalent en termes de surface d'écran de deux moniteurs 4K côte à côte, mais dans un seul et même affichage virtuel unifié et gigantesque. Résolution d'affichage plus élevée : Si certains jugent la résolution maximale insuffisante, dans visionOS 2, Apple augmente significativement la résolution d'affichage afin qu'elle puisse rivaliser avec les meilleurs moniteurs.

Le seul inconvénient est qu'elles ne seront pas tout à fait prêtes pour visionOS 2.0. Apple a expliqué que l'affichage virtuel amélioré pour Mac sera lancé "plus tard dans l'année", c'est-à-dire soit dans visionOS 2.1, soit dans visionOS 2.2.

Prise en charge correcte du clavier et de la souris

Vous le savez probablement, le Vision Pro a impressionné la galerie avec une interface utilisateur, sans matériel, qui permet de naviguer de manière transparente avec les mouvements des yeux et de la main. Mais lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches informatiques, rien ne vaut le combo clavier/souris/trackpad.



Bien sûr, visionOS a toujours pris en charge la connexion d'un clavier Bluetooth, pour palier à son piètre clavier virtuel. Mais il y avait un problème : ce clavier physique était caché lors de l'utilisation d'un environnement immersif.



Désormais, avec visionOS 2, même si vous êtes totalement immergé dans un environnement ou une application de réalité virtuelle, la Vision Pro gardera votre clavier physique visible. Vous pouvez donc continuer à taper, avec une visibilité totale de vos doigts et de l'accessoire, sans quitter la scène.



Mieux, les ingénieurs d'Apple ajoutent également la prise en charge de la souris dans visionOS 2. Lorsque le Vision Pro a été lancé, il ne supportait curieusement ni la Magic Mouse, ni les souris Bluetooth en géreral. Seul le Magic Trackpad d'Apple était pris en charge.

visionOS 2 y remédie, et vous pouvez désormais connecter votre souris préférée au Vision Pro et naviguer dans le système avec le périphérique de votre choix. De quoi être bien plus précis pour certaines tâches, comme par exemple pour l'édition photo ou les joueurs de jeux type FPS.

Reste à voir si tout cela permettra aux utilisateurs du Vision Pro de ne plus le voir comme un outil de divertissement mais un outil de travail.



Vous en pensez quoi de ces deux nouveautés, qui viennent s'ajouter à d'autres comme de nouveaux gestes pour accéder à certaines fonctionnalités clés du système. Rappelons que le Vision Pro est enfin commercialisé en France, depuis le 12 juillet. Prix de départ : 3 999 euros.