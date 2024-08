visionOS 1.1 permet de réinitialiser le Vision Pro en cas d’oubli du code

Depuis hier soir, Apple propose aux développeurs la version logicielle visionOS 1.1 bêta 1 à destination de l’Apple Vision Pro. Les développeurs ont la possibilité d’accéder à des améliorations (notamment des Personas), mais aussi à de nouvelles fonctionnalités importantes comme la possibilité de réinitialiser l’ordinateur spatial quand le code d’accès est perdu.

Réinitialiser en cas de perte de code d’accès devient un jeu d’enfant sur le Vision Pro

La première version bêta de visionOS 1.1 introduit une option pratique pour les utilisateurs du Vision Pro : la capacité de réinitialiser matériellement leur appareil en cas d’oubli du code d’accès. Cette mise à jour vient résoudre un problème majeur pour les propriétaires de Vision Pro, qui jusqu’à maintenant se trouvaient dans l’incapacité de réinitialiser leur appareil sans accéder à l’application Réglages, un processus requérant le code d’accès.



Avant cette mise à jour, les utilisateurs ayant perdu leur code d’accès n’avaient d’autre choix que de se rendre dans un Apple Store pour faire effacer leur appareil, une procédure qui augmentait le trafic dans les boutiques, surtout après le lancement très médiatisé du Vision Pro. Cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier considérablement la gestion de l’appareil, tout en réduisant les désagréments pour les utilisateurs et pour le personnel en magasin.

La fonction de réinitialisation est rendue accessible grâce à un nouveau message d’alerte système, qui apparaît après un certain nombre de tentatives infructueuses de saisie du code d’accès. Ce message guide l’utilisateur à travers le processus de réinitialisation, permettant une gestion autonome et efficace du problème sans nécessiter d’assistance externe.



La réinitialisation de l’appareil entraîne la suppression de toutes les données personnelles. Cependant, grâce à un système de verrouillage d’activation, le Vision Pro reste sécurisé contre les utilisations non autorisées. Même après la réinitialisation, l’appareil ne peut être activé qu’avec le mot de passe Apple ID original du propriétaire. Cette mesure de sécurité est conçue pour décourager le vol, en rendant inutile la réinitialisation d’un appareil volé en vue de sa revente, puisque le Vision Pro reste lié à l’Apple ID initial, quelles que soient les circonstances.



Après la réinitialisation, le Vision Pro peut être configuré comme un nouvel appareil, permettant à l’utilisateur de définir un nouveau code d’accès et de reprendre l’utilisation de son appareil avec toutes les fonctionnalités de visionOS 1.1.



