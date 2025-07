Apple sonde les clients du Vision Pro sur les lunettes intelligentes

Apple a récemment envoyé des sondages à certains utilisateurs de Vision Pro, dont votre serviteur, pour recueillir leurs avis sur l’utilité des fonctionnalités, les accessoires utilisés et, surtout, les appareils concurrents. Le questionnaire abordait des aspects comme la résolution d’écran, le confort et l’utilité du mode Invité et de l’application iPhone Vision Pro. Il demandait également quels accessoires étaient utilisés avec le casque.

Apple veut améliorer sa « Vision »

Apple s’est particulièrement intéressée à la possession par les utilisateurs de casques de réalité mixte et virtuelle concurrents, tels que le Meta Quest 3, Meta Quest Pro, d’autres modèles Meta Quest, PlayStation VR, Valve Index et ByteDance Pro. Des questions sur les lunettes intelligentes, comme les Meta Ray-Ban, Amazon Echo Frames et Snapchat Spectacles, suggèrent l’intérêt d’Apple pour ce marché, bien qu’il ne propose pas encore de produit équivalent.

Des rumeurs indiquent qu’Apple développe des lunettes intelligentes similaires aux Meta Ray-Ban, avec un lancement possible en 2026 ou 2027, selon Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier prévoit que ces Apple Glass offriront des montures personnalisables, des commandes vocales et gestuelles, la lecture audio et des caméras pour photos, vidéos et une IA consciente de l’environnement. Un modèle “XR Glasses” avec affichage de réalité augmentée suivrait après 2027.



Concernant Vision Pro, une mise à jour en 2025 pourrait inclure une puce M5 sans changements majeurs. En 2027, un “Apple Vision Air” plus léger et abordable, doté d’une puce de type iPhone, est attendu. En 2028, une seconde génération de Vision Pro, avec un design repensé, une puce de niveau Mac et un prix réduit, est prévue.



En attendant, Apple semble vouloir s’assurer qu’il y a un marché tout cela, après les ventes décevantes du Vision Pro.