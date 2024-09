Nouvelle app Snapchat, nouvelles lunettes Spectacles et Snap OS

La société créée en 2011 par Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown n'a pas fait les choses à moitié. Pour relancer l'intérêt autour du réseau social préféré des jeunes, bousculé par TikTok, Snap Inc a revu complètement son application, a dévoilé de nouvelles Spectacles en réalité augmentée et a lancé la plateforme logicielle Snap OS.

La nouvelle application Snapchat

Snap a annoncé de nombreux changements majeurs pour l'application Snapchat. Il y a une refonte majeure de l'application, ainsi que de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, dont un filtre qui vous montre une version âgée de vous-même.

L'application en trois onglets

Lors de son événement Snap Partner Summit, Snap a présenté l'avenir de son réseau social.

La nouvelle version simplifiée de Snapchat réduit le nombre de sections de l'application, passant de cinq à seulement trois onglets :

Caméra au centre

au centre Chat à gauche

à gauche Pour Vous à droite

Ce dernier onglet ressemblera beaucoup à un flux TikTok, avec des Stories et des vidéos Spotlight que vous pourrez faire défiler d'un simple balayage vers le bas.



En clair, Snapchat se recentre sur ce qu'il fait de mieux, à savoir communiquer, partager et découvrir.

Encore plus d'IA

Tout cela s'accompagne d'un nouveau filtre basé sur l'IA. Disponible dès aujourd'hui dans Snapchat, ce filtre vous donne un aperçu de votre apparence lorsque vous serez plus âgé. Flippant, mais très amusant !



Et ce n'est pas fini. Snap intègre désormais l'intelligence artificielle dans les Souvenirs. Pour les abonnés de Snapchat+, l'IA agira même en tant que directeur créatif personnel en ajoutant des légendes et des Lenses aux Souvenirs, ce qui leur donnera une toute nouvelle tournure. Les abonnés verront également de nouveaux Snaps d'IA à partager avec leurs amis.



Ces Snaps d'IA s'appuient sur une nouvelle fonctionnalité appelée My Selfie qui permet aux Snapchatters de créer et de gérer leur identité de Snap AI. Après avoir téléchargé quelques selfies, les Snapchatters pourront se voir dans les images générées par l'IA, ou même dans les Snaps avec des amis qui se sont également inscrits.



Enfin, la société assure que My AI est maintenant capable d'interpréter les Snaps des panneaux de stationnement, traduire les menus dans une langue étrangère ou aider à identifier les plantes uniques.

Les nouvelles Snap Spectacles 2024

Un abonnement pour les développeurs

Du côté des accessoires, voici les nouvelles Snap Spectacles 2024, les lunettes de cinquième génération. Attention, elles ne sont disponibles que pour les développeurs, en tout cas au départ. Pire, il faut rejoindre un programme payant à 99 $/mois, avec un engagement d'un an requis. Oui, il faut désormais payer, comme chez Apple, mais douze fois plus cher.

Ainsi, vous devrez débourser 1 188 $ pour avoir le privilège de développer pour la nouvelle plateforme Snap OS et d'essayer les dernières Spectacles. La firme américaine vise clairement les entreprises.



En fin de contrat, Snap récupère les lunettes, ce qui paraît assez mesquin.

Un bijou technologique

Côté technologie, les Spectacles sont le fruit de dix années de recherche et développement visant à créer un matériel qui dépasse les limites des écrans et rassemble les gens dans le monde réel, dixit Snapchat.

Les Spectacles intègrent une technologie incroyable dans des lunettes de réalité augmentée qui pèsent moins de la moitié du poids d'un casque VR typique, avec seulement 226 grammes. Elles sont équipées de quatre caméras qui alimentent le Snap Spatial Engine et permettent un suivi des mains fluide.



Le moteur optique a été conçu et développé en interne chez Snap, en utilisant notre technologie propriétaire pour offrir un affichage AR transparent.



Les micro-projecteurs Liquid Crystal on Silicon (LCoS) remarquablement petits et performants des Spectacles créent des images vives et nettes.



Nos guides d'ondes permettent de visualiser les images créées par le projecteur LCoS, sans nécessiter de longues calibrations ou d'ajustements personnalisés. Chaque guide d'onde avancé contient des milliards de nanostructures qui déplacent la lumière dans votre champ de vision, combinant Snap OS avec le monde réel.



Le moteur optique offre un champ de vision diagonal de 46 degrés avec une résolution de 37 pixels par degré – similaire à un écran de 100 pouces situé à seulement 3 mètres. Les Spectacles ajustent automatiquement leur teinte en fonction de la luminosité de l'environnement, garantissant des visuels vibrants, en intérieur ou en extérieur, même en plein soleil.



Les Spectacles sont alimentées par notre architecture double système sur puce. Avec deux processeurs Snapdragon de Qualcomm, cette infrastructure répartit la charge de travail entre les deux processeurs. Notre conception permet des expériences plus immersives tout en réduisant la consommation d'énergie et fonctionne en parallèle avec des chambres de vapeur en titane pour améliorer la dissipation thermique. Les Spectacles offrent jusqu'à 45 minutes d'autonomie en continu en mode autonome.

Snap OS

Snap OS donne vie aux Spectacles grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités qui reflètent la manière dont les gens interagissent naturellement avec le monde. Comme sur le Vision Pro d'Apple, Snap explique que vous pouvez naviguer facilement dans Snap OS avec vos mains et votre voix – et le menu principal est toujours à portée de main.

Le Snap Spatial Engine comprend le monde qui vous entoure pour que les Lenses apparaissent de manière réaliste en trois dimensions. Une latence de seulement 13 millisecondes entre le mouvement et l'affichage rend les Lenses avec une précision incroyable, les intégrant naturellement dans votre environnement.

Les Lenses sont conçues pour être partagées. Snap OS facilite la tâche des développeurs pour créer des expériences partagées que les amis et la famille peuvent utiliser ensemble. Encore faut-il que les développeurs acceptent de payer autant.

Un joli produit

Malgré tout, les nouvelles Spectacles sont jolies, et se positionnent de manière assez ironique comme des anti-VR. La publicité du communiqué se moque de l'idée de porter un casque VR, car il vous isole du monde. Apple a tenté de résoudre ce problème avec un écran externe, EyeSight, mais avec un succès mitigé.

Dive deeper into the things you love, closer to the people you love, with #Spectacles.



Join the Spectacles Developer Program at https://t.co/TmuPphKoSf pic.twitter.com/uKoPH99E1o — Spectacles (@Spectacles) September 17, 2024

Avec son format bien plus confortable, l'objet pesant près de 400 grammes de moins qu'un Apple Vision Pro, les nouvelles lunettes peuvent être utilisés n'importe où. Cependant, leur autonomie limitée à "45 minutes maximum" ne permettra pas de faire une journée complète.

Télécharger l'app gratuite Snapchat