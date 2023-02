Les premiers tests et avis sur le PS VR 2 de la PS5

Le PlayStation VR 2 arrivera la semaine prochaine en magasins et chez les clients, mais déjà la presse américaine spécialisée a pu mettre la main dessus afin de publier les premiers tests. Si l'évolution est palpable, le PSVR 2 vaut-il ses 599 euros ? Tout est une question de besoin. Voici un petit tour d'horizon des avis qui viennent de tomber en commençant par une synthèse.

Que vaut le nouveau casque PS VR 2 de Sony

Alors que Sony avait suivi le mouvement de la VR en arrivant qu'en 2016 avec son premier casque, on attend toujours la révolution de la réalité virtuelle, qui devait rapidement nous faire passer sur des lunettes de réalité augmentée façon Dragon Ball.



Maintenant que l'engouement initial pour la VR est retombé, le PlayStation VR2 arrive à point nommé pour relancer l'intérêt. Le casque de nouvelle génération est un bijou de technologie, comme celui qu'Apple doit proposer dans le courant de l'année, mais son prix supérieur à la PS5 est-il justifié. Surtout qu'un casque Meta Quest 2 est affiché moins cher et sans fil (mais avec un rendu inférieur).

Malgré tout, le constat est sans appel : les testeurs sont conquis par le casque de Sony qui intègre le meilleur du PC VR haut de gamme, avec une finition exemplaire, des fonctions innovantes comme le suivi oculaire, ainsi que quelque chose d'inédit : le retour haptique sur la tête ! Pour l'immersion, cela change tout.



Mais cela ne serait rien sans le double écran OLED 2K qui se joignent pour réaliser une image 4K magnifique, avec un champ de vision porté à 110 degrés et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Avec son design parfaitement équilibré et son poids léger, le PS VR2 est facile à porter, contrairement à certains de ses concurrents.



Du côté des manettes, les Sense sont réellement conçues pour la réalité virtuelle - elles s'inspirent d'ailleurs fortement des manettes Quest de Meta, avec un grand anneau de suivi, des sticks analogiques, deux boutons faciaux, des gâchettes et des boutons de préhension. Les deux télécommandes ont un retour haptique, des boutons PlayStation, et elles partagent également les boutons de partage et d'option que l'on trouve sur le DualSense. L'écart avec la précédente mouture est énorme.



Mais le mieux est de l'essayer, non ? Justement, Horizon VR, qui est la vitrine de lancement du PS VR2 avec GT 7 qui arrive dans la foulée, est le jeu parfait pour démontrer le potentiel du casque. Les écrans OLED intégrés surprennent par la richesse de leurs couleurs et leur niveau de contraste. Même en ayant déjà joué à Horizon classique, le passage en VR est une toute autre affaire. Horizon VR exploite les capteurs de suivi oculaire du casque pour choisir les options de menu, et il utilise également cette fonction pour le rendu fovéa, qui concentre la puissance de la PS5 sur les choses que vous regardez. Mieux, les vibrations du casque vous saisissent dès les premiers instants, vous êtes littéralement ébranlé par l'immersion. Comme avec la manette Dualsense en 2020, Sony a réussi à magnifier le retour par vibration, comme Apple avec l'iPhone 7 par exemple.



Lorsque vous ne jouez pas, le PS VR2 se transforme en cinéma haut de gamme, avec un écran d'environ 2,5 mètres de diagonale pour vous immerger dans une série Apple TV+, Netflix ou autre. C'est génial !



Pour finir, il faut savoir que l'autonomie des manettes du PSVR2 est d'environ quatre heures, ce qui est suffisant dans 99% des cas. Qui joue en VR plus que deux ou trois heures déjà ?



Vous avez envie de l'acheter ? Le seul problème est finalement son prix : 599 euros, c'est bien trop cher. Mais Sony n'a pas le choix, une telle technologie ne peut pas être vendue 200 ou 300 euros. L'autre souci, moins grave, c'est que le catalogue est pour le moment ridicule. D'ici un ou deux ans, ce sera probablement résolu.

Acheter le casque PSVR 2

Résumé des tests

L'avis de Engadget :

Positif Négatif Excellents écrans OLED

Qualité de fabrication

Port confortable

Les haptiques du casque sont immersives

Les contrôleurs Sense sont solides Prix de lancement incroyablement élevé

Peu de nouveaux titres

Durée de vie à terme

L'avis de The Verge :

Positif Négatif Une VR de qualité PC sans PC

Configuration sans effort

Horizon montre ce que la réalité virtuelle pourrait être

Double écran plat virtuel géant pour d'autres contenus. Une gamme de lancement décevante

Le cordon se prend facilement dans les pieds

Pas aussi confortable que le PSVR original

Ne permet pas de jouer aux jeux PC VR ou PSVR originaux.

L'avis de CNET :

Positif Négatif Écran OLED vif et haute résolution

Confortable

Excellentes manettes

Vibrations réalistes

Potentiel graphique puissant Coûteux

Doit être connecté à la PS5

Les oreillettes incluses sont tout juste correctes

Ne fonctionne pas avec les anciens jeux PSVR

La ludothèque a besoin de plus d'exclusivités

