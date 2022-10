Les premiers tests et avis sur l'iPad Pro M2 sont arrivés !

Deux jours avant tout le monde, les médias tech' publient un premier avis sur l'iPad Pro M2. L'occasion d'apprendre que la nouvelle fonction avec l'Apple Pencil est cool ou encore que le petit gain de puissance par rapport à l'iPad Pro M1 est présent, du moins sur le papier.

L'avis général sur l'iPad Pro M2

L'iPad Pro M2 sera disponible à la vente dès le 26 octobre et comme toujours, la presse et les youtubeurs ont le droit de publier leur avis un peu en avance. Au vu du retour général, nos premières impressions semblent se confirmer.



L'iPad Pro M2 n'est qu'une simple mise à jour de continuité de l'iPad Pro M1 et s'adresse justement à celles et ceux qui ne possèdent pas un iPad Pro M1 et qui souhaitent obtenir l'iPad le plus puissant du marché.

Engadget

Nathan Ingraham d'Engadget a préféré faire comme Apple lors de certains Keynote en opposant le nouveau produit à un produit bien plus ancien (iPad Pro 2020). Il explique avoir clairement ressenti une réactivité accrue lors de l'utilisation de l'iPad Pro M2 12.9 pouces.



Il confirme également que la différence est notable avec l'iPad 10, iPad "d'entrée de gamme" qui sort lui aussi ce mercredi. En toute logique, la différence avec la puce M1 n'est pas perceptible, surtout lorsqu'on ne pousse pas la tablette dans ses retranchements.

Dans le peu de temps que j'ai testé le dernier iPad Pro 12,9 pouces, je peux dire qu'il est beaucoup plus réactif que mon iPad Pro 11 pouces personnel de 2020 ainsi que le nouvel iPad que j'ai également testé.



Ces autres appareils ne sont pas lents mais l'iPad Pro alimenté par M2 répond à tout presque instantanément. Bien sûr, on peut dire la même chose de l'iPad Pro M1, surtout compte tenu de mon modeste flux de travail.

MacOtakara

Le site MacOtakara a de son côté partagé le score Geekbench 5 du nouvel iPad Pro en comparaison avec tous les autres iPad. Pour rappel, Apple promet une augmentation de 15 % des performances globales par rapport à l'iPad Pro M1.



L'iPad Pro M2 12.9" obtient un score de 8 516 contre 7 326 pour l'iPad Pro M1 12.9".

Six Colors

Jason Snell de Six Colors se dit déçu par ce nouvel iPad Pro qui garde le même design que l'iPad Pro 2018 et manque cruellement de nouveautés. Sur ce point-là, il peut être jaloux de l'iPad 10 qui pour sa part franchi une nouvelle étape dans sa catégorie et a même le droit à son propre Magic Keyboard.



Il trouve dommage qu'Apple n'ait pas profité de cette génération M2 pour offrir l'écran mini-LED de l'iPad Pro 12.9" à l'iPad 11".

Cela fait la quatrième révision de cette conception sans aucun changement extérieur substantiel. C'est un bon design, oui, mais c'est un peu frustrant qu'il fasse du surplace depuis quatre années complètes.



La caméra FaceTime repositionnée de l'iPad de 10e génération serait la bienvenue sur un nouvel iPad Pro. Une version révisée du Magic Keyboard introduite en avril 2020 avec cette rangée supplémentaire de touches de fonction comme le Magic Keyboard Folio serait également agréable. Mais alors que l'iPad bas de gamme pointe la direction vers l'avenir, l'iPad Pro M2 reste décevant sur le plan de l'innovation. L'écran est inchangé par rapport à la génération M1, ce qui signifie que seul le modèle de 12,9 pouces obtient l'excellent écran Liquid Retina XDR, et le modèle 11 pouces reste laissé de côté.



Il existe plusieurs iPads disponibles à la taille de 11 pouces, il serait donc agréable que l'iPad Pro soit un peu mieux différencié de (par exemple) de l'iPad Air. Ce n'est pas le cas.

MacStories

Federico Viticci de MacStories est pour le coup bien plus positif. Grâce à la puce M2, le nouvel iPad Pro peut détecter les signaux électromagnétiques de la pointe de l'Apple Pencil jusqu'à 12 mm. Une fonction qu'il trouve utile et innovante.



Apple met en avant les domaines de l'art et de l'écriture pour parler de cette nouvelle fonction, mais Viticci explique qu'il s'en sert ailleurs comme sur Youtube ou Safari. Une belle innovation.

Je suis là pour vous dire que l'Apple Pencil Hover va au-delà de l'amélioration de l'expérience de dessin typique de l'iPad : c'est aussi un moyen soigné de contrôler l'interface utilisateur d'iPadOS, en ajoutant une nouvelle dimension aux interactions tactiles.



Je ne m'attendais pas du tout à utiliser Apple Pencil Hover parce que je ne suis pas un artiste ; son intégration native avec les éléments d'interface à travers le système s'est avérée être l'un de mes ajouts préférés à iPadOS cette année - certainement plus que Stage Manager.

Avis vidéo sur YouTube

Si les avis écrits ne sont pas très constructifs à vos yeux, voici quelques vidéos YouTube qui viennent d'être publiées en cette fin d'après-midi. De quoi découvrir en images à quoi ressemble l'iPad Pro M2.

Acheter l'iPad Pro M2

Enfin, sachez que l'iPad Pro 11 pouces démarre désormais à 1 069 €, contre 899 € pour la version précédente. Sa version la plus haut de gamme, l'iPad Pro M2 12,9 pouces commence à 1 469 €, contre 1 219 €.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.