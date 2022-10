Apple officialise ses iPad Pro 2022 avec puce M2 et Wi-Fi 6E

Environ dix-huit mois après avoir lancé son premier iPad Pro avec une puce maison partagée avec la gamme Mac, Apple propose le premier renouvellement. L'iPad Pro M1 laisse place à l'iPad Pro M2, et c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir, avec le survol de l'Apple Pencil.



Loin de la grande mise à jour de l'an dernier, l'iPad Pro version 2022 n'est qu'une timide mise à jour de la tablette haut de gamme du constructeur américain. Mais cela n'enlève en rien des qualités indiscutables qui permettent à Apple de dominer le marché de la tête et des épaules depuis 2010.

Voici le nouvel iPad Pro M2

Annoncé de longue date par les experts comme Ming-Chi Kuo ou Mark Gurman, l'iPad Pro 2022 est bel et bien officiel en ce mois d'octobre. Initialement prévu pour être dévoilé lors d'un second keynote de rentrée (après la conférence des iPhone 14), l'iPad Pro M2 entre finalement par la petite porte. Apple a choisi un simple communiqué de presse, comme pour son iPad Pro 2020, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une itération relativement mineure.



D'après le communiqué d'Apple, le nouvel iPad Pro offre, outre la puce M2, une expérience Apple Pencil de niveau supérieur, la capture vidéo ProRes et le Wi-Fi 6E ultra rapide.

Grâce aux performances révolutionnaires de la puce M2, à l'expérience de vol stationnaire Apple Pencil de niveau supérieur et à la connectivité sans fil ultrarapide, le nouvel iPad Pro offre une expérience iPad puissante et unique qui continue d'être dans une classe à part.

Pour le reste, le nouvel iPad Pro M2 offre toujours ses caméras pro, la biométrie Face ID, un port Thunderbolt et un système audio à quatre haut-parleurs.



Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, a déclaré :

L'iPad Pro de nouvelle génération repousse les limites de ce qui est possible sur iPad, en apportant encore plus de polyvalence, de puissance et de portabilité à l'expérience ultime de l'iPad. Alimenté par la puce M2, le nouvel iPad Pro offre des performances incroyables et les technologies les plus avancées, notamment une expérience de survol Apple Pencil de niveau supérieur, la capture vidéo ProRes, une connectivité sans fil ultrarapide et les puissantes fonctionnalités d'iPadOS 16. Il n'y a rien de tel.

La puce M2

La M2, qui marque le début de la nouvelle génération de puces M-series d'Apple, apporte à l'iPad Pro des performances et des capacités toujours plus grandes, avec une efficacité énergétique de pointe, une architecture mémoire unifiée et des technologies personnalisées.



La M2 est dotée d'un CPU à 8 cœurs - jusqu'à 15 % plus rapide que M1 - avec des avancées au niveau des cœurs de performance et d'efficacité, et d'un GPU à 10 cœurs, offrant des performances graphiques jusqu'à 35 % plus rapides pour les utilisateurs les plus exigeants. Combiné au processeur et au GPU, le moteur neuronal à 16 cœurs peut traiter 15,8 trillions d'opérations par seconde, soit 40 % de plus que M1, ce qui rend l'iPad Pro encore plus puissant lorsqu'il traite des tâches d'apprentissage automatique. La puce M2 est également dotée d'une bande passante de mémoire unifiée de 100 Go/s - soit 50 % de plus que M1 - et prend en charge jusqu'à 16 Go de mémoire unifiée rapide, ce qui rend le multitâche et le travail avec des ressources importantes encore plus fluides. C'est exactement ce que l'on avait vu sur le MacBook Air M2 par exemple.

Une expérience de survol Apple Pencil de haut niveau

Propulsé par le nouvel iPad Pro et iPadOS 16, le survol avec Apple Pencil (2e génération) offre une toute nouvelle dimension aux utilisateurs pour interagir avec leur écran. Apple Pencil est désormais détecté jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran, ce qui permet aux utilisateurs de voir un aperçu de leur marque avant de la réaliser. Cela permet également aux utilisateurs de dessiner et d'illustrer avec une précision encore plus grande, et rend tout ce que les utilisateurs font avec Apple Pencil encore plus facile. Par exemple, avec Griffonner, les champs de texte s'agrandissent automatiquement lorsque le crayon s'approche de l'écran, et l'écriture manuscrite se convertit en texte encore plus rapidement. Des applications tierces peuvent également tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité pour offrir des expériences de marquage et de dessin entièrement nouvelles.

Connectivité sans fil ultrarapide

Le nouvel iPad Pro prend en charge les connexions Wi-Fi les plus rapides avec la prise en charge de Wi-Fi 6E, un première chez le constructeur, afin que les utilisateurs qui ont besoin de connexions rapides puissent emporter partout leurs flux de travail exigeants. Les téléchargements peuvent atteindre 2,4Gb/s, soit 2 fois plus vite que la génération précédente. Les modèles Wi-Fi + Cellulaire avec 5G (sub-6GHz et mmWave) prennent désormais en charge un plus grand nombre de réseaux 5G dans le monde, afin que les utilisateurs puissent accéder à leurs médias plus rapidement que jamais.

Prix et date de l'iPad Pro M2

C'est là que le bas blesse, car l'iPad Pro 11 pouces démarre désormais à 1 069 €, contre 899 € pour la version précédente. Pire, l'iPad Pro M2 12,9 pouces commence à 1 469 €, contre 1 219 €. Tous les prix sur Apple.com.



Les précommandes sont ouvertes ce jour et les livraisons auront lieu le 26 octobre.

Résumé de l'iPad Pro M2